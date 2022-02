Putin'in kuklası Kadirov'a çok sert tepki: Çağdaş soytarı

Rus ordusuna destek amacıyla kendi birliklerini Ukrayna'ya gönderen Çeçenistan'ın kukla devlet başkanı Ramazan Kadirov'a bir tepki de Muhammed Özkılınç'tan geldi. Milat gazetesi yazarı Özkılınç, ruhunu Putin'e satan Kadirov'u "çağdaş soytarı" olarak nitelendirdi. İşte Özkılınç'ın o yazısı:

"Çeçenistan denince, her aklıselim Müslümanın aklına “Kafkas Kartalı Şeyh Şamil” gelir. Bu yiğit insan, tam 35 yıl boyunca moskof ayısına kök söktürmüştü. Tabi onun torunları da yıllarca dedelerinin yolunu sürdürdüler. Bolşevizm fırtınası sebebiyle bir müddet fetret dönemi yaşasa da vakti geldiğinde Kafkasya yeniden kıyama kalktı.

Ta ki, ancak “çağdaş soytarı” diye tanımlanabilecek olan Ramazan Kadirov sahne alıncaya kadar. Bilindiği üzere, Çeçenya, Rusya’ya karşı nice destanlara yazdıktan sonra, kendi halkına, inancına ve vatanına ihanet eden bu soytarı çıktı ortaya. Kadirov'un bu çıkışı, tam bir ihanet örneğiydi. Bu çıkışından sonra kimi açıklamalarında Çeçenistan’ın kahraman evlatlarının kemiklerini sızlattı. Bir açıklamasında "terörist" olarak nitelediği Dudayev öncülüğünde başlatılan bağımsızlık savaşına bizzat babası Ahmet Kadirov'un da destek verdiği biliniyor. Kendisinin de bu bağımsızlık savaşına katıldığını ortaya koyan görüntüler bulunduğu iddia ediliyor.

Bir ihanet örneği de Kocaeli'nin Körfez Belediyesi tarafından açılan Cevher Dudayev Parkıyla ilgili olmuştu. Sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlayan Kadirov, "Açıkça Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sesleniyorum: Kararınızı verin! Ya teröristleri açıkça destekleyen bir ülke statüsü alın ya da Rusya Federasyonu ile şeffaf ve dürüst bir ilişki kurun" dedi.

Kadirov'un mesajında şu ifadeler yer aldı: “Kaçakların ve suçluların sığındığı Türkiye'de açıkça etkinlikler düzenleniyor. Binlerce insanın ölümünden sorumlu olan teröristlerin isimleri parklara veriliyor. Bizim de buna karşılık verme hakkımız var. Örneğin Grozni'de Abdullah Öcalan'ın ismini ölümsüzleştirmek çok mantıklı ve siyaseten doğru bir hamle olur.” (https://www.indyturk.com/node/450996/)

Hani krallara yaltaklık ve yalakalık yapan soytarılar vardır ya, işte bu da Putin’in soytarısı. Ona yaranmak için atmadık takla bırakmadı. Putin’e yaltaklıkla ilgili defalarca açıklama ve eylemleri oldu. İşte bir örnek: ”Kadirov, Putin'in sadık bir hayranı olduğunu belirterek, "Benim ve halkım için yaptıklarından dolayı ona her zaman minnettar olacağım. Böyle bir insan için hayatını vermek en kolay iş. Onun her emrini yerine getireceğimi, onun için her zorluğun üstesinden geleceğimi belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.” (Hürriyet, 05.11.2021)

Yalakalığı huy edinen bu karaktersiz, Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaşta da kendini gösterdi. İşte basına yansıyan haber özeti.

“Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramazan Kadirov, Rus ordusuna destek amacıyla Çeçen birliklerini Ukrayna'ya gönderdi. Kadirov'un meşruiyetini reddeden Çeçenler ise Ukrayna ordusu saflarında Rusya'ya karşı savaşıyor.

Biliklerini, Slogan Atarak Gönderdi

Rusya lideri Putin'e yakınlığı ile bilinen Çeçenistan'da ise yönetimin başındaki Ramazan Kadirov, dün Rus ordusuna destek amacıyla kendi birliklerini Ukrayna'ya gönderdi. Meydanda toplanan askerlerin önünde bir konuşma yapan Kadirov, "Zelenski, Putin'i arayıp özür dilesin" şeklinde slogan attı.

Sosyal Medyada Tepki Çekti

Çeçen milislerinin Ukrayna'ya saldırmadan önce namaz kıldığı iddia edilen görüntüleri de sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada birçok kullanıcı ise Kadirov'a tepki gösterdi.

Kadirov Karşıtları, Ukrayna Ordusuna Katıldı

Gelişmelerden sonra Kadirov'un meşruiyetini reddeden Çeçenler ise karşı harekete geçti. Bazı Çeçen grupların, Rusya'yla savaşmak için Ukrayna ordusu saflarına katıldığı öğrenildi. (https://www.haberler.com/14759536-haberi/26.02.2022)

Tekbir getirerek işgalci ve despot bir güce destek olan bu zavallı, böylece hem mensubu olduğu ıslama ve İslam ümmetine ihanet etmiş hem de kendi halkını bölüp parçalamış olmaktadır. Evet, bu iki millet Slav ve gayri Müslim’dir. Ancak bir Müslüman böyle bir savaşta ille de taraf olacaksa, zalime değil, mazluma taraf olur. İslam ümmetinin çobansızlığı, ümmet evlatlarının böyle savrulmasına sebep olmaktadır. Allah (cc) en kısa zamanda hilafeti ihya edip toparlanmak nasip eylesin. Âmîn!..."