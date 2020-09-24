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Dünya Putin'in koronavirüs aşısı teklifine cevap verdiler
Dünya

Putin'in koronavirüs aşısı teklifine cevap verdiler

Birleşmiş Milletler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in BM çalışanlarına ücretsiz Kovid-19 aşısı teklifini değerlendirebileceklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 23:56:00 - 2020-09-25 00:00:17
Putin'in koronavirüs aşısı teklifine cevap verdiler

Birleşmiş Milletlerden (BM) Rusya'ya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ile ilgili cevap geldi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Birleşmiş Milletler çalışanlarına ücretsiz olarak koronavirüs aşısı teklifini örgütün tıbbi biriminin değerlendirebileceğini belirtti.

Dujarric, günlük basın brifinginde konuştu.

Putin'in yeni tip koronavirüs aşısı teklifini kabul edip etmeyecekleri sorularına cevap veren BM Genel Sekreter Sözcüsü, "cömert" teklif için Putin'e teşekkür etti. Dujarric, bilimin rehberlliğinde hareket ettiklerini ve bu teklifin de yine tıbbi birimleri tarafından gözden geçirileceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, ülkesinin bulduğu aşıyı, BM çalışanlarına ücretsiz olarak sağlamayı önermişti.

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