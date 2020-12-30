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Dünya Putin'in korktuğu isim kamuflajları giydi ve Rusya'ya çağrıyı yaptı
Dünya

Putin'in korktuğu isim kamuflajları giydi ve Rusya'ya çağrıyı yaptı

Rusya'daki yönetim tarafından zehirlendiğini öne süren Aleksey Navalni, Vladimir Putin ve yönetimine çok sert sözler söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 13:45:00 -
Putin'in korktuğu isim kamuflajları giydi ve Rusya'ya çağrıyı yaptı

Muhalefet lideri Navalni, 20 Ağustos'ta Sibirya'da bir rahatsızlanmış ve uçakla Almanya’daki bir hastaneye kaldırılmıştı. Alman yetkililer Navalni’nin kanında Sovyetler Birliği döneminde geliştirilmiş bir zehrin izine rastlandığını açıklamıştı. Kremlin ise muhalefet lideri Navalni’nin zehirlenmesiyle ilgili bir soruşturma açma çağrılarını ve Navalni’nin zehirlenmesi olayının arkasında Rusya Federal Güvenlik Teşkilatı’nın olduğu yönündeki iddialarını reddetmişti. Rus yetkililer Navalni’yi bir an önce Rusya’ya dönmesi konusunda uyarırken, Navalni geçtiğimiz Pazar günü bir anda askeri kamuflajlar giyinmiş bir şekilde ortaya çıktı ve “Rusya’ya dönmek gibi bir niyetim yok” şeklinde konuştu

Aleksey Navalni, Rusya'ya geri dönme niyetinde olmadığını söyledi ve “Hırsızlar, düzenbazlar ve katiller- ülkemizde iktidarda olanlar bunlar. Onların iktidarını sona erdirmeliyiz.” dedi.

Navalni, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Rus yetkililerin ağustos ayında kendisini zehirlemek istediklerini fakat bunu başaramayınca ev hapsi cezası vermeyi kararlaştırdıklarını söyledi.

Navalni’nin tedavisi Almanya'da devam ediyor ancak pazartesi günü Rus yetkililer Navalni’yi 2014'ten kalma ertelenmiş bir cezanın şartlarını ihlal etmekle suçladı.

Yapılan açıklamada 'Hükümlü, mahkemenin kendisine yüklediği yükümlülükleri yerine getirmiyor ve Kriminal Müfettişlik denetiminden kaçıyor' denildi.

Rus yetkililer Navalni’nin Rusya’ya ne zaman dönmesi gerektiği konusunda bir tarih belirtmedi.

Navalni’nin sözcüsü Kira Yarmysh, Navalny'nin zamanında geri dönmesinin imkânsız olduğunu, zehirlenmesinden sonra hala iyileşmekte olduğunu ve Rus yargısını Kremlin'den gelen emirlere göre hareket etmekle suçladı.

Kremlin, Navalny'nin diğer herhangi bir Rus vatandaşı gibi herhangi bir zamanda Rusya'ya dönmekte özgür olduğunu söyledi.

Ajan kılığına girdi

Bellingcat ve CNN International’ın Naval'nin zehirlenmesiyle ilgili ortak yürüttüğü soruşturma haberine göre, Navalni, Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi’nden üst düzey bir yetkili gibi davranarak kendisini zehirlediği ifade edilen Rus FSB ajanlarından Konstantin Kudryavtsev ile telefonda konuştu.

Telefonda ajana, “Suikast neden yanlış gitti, nerede terslik oldu” gibi sorular soran Navalni, telefonda zehirleme vakasına ilişkin çok sayıda detay öğrendi.

'Çaydan' demişlerdi

Aleksey Navalni ve Kudryavtsev arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ait ses kaydı ABD basını tarafından yayınlandı. Navalni’nin zehirlenmesinin ardından yapılan ilk açıklamalarda, Rus muhalif liderin çayına atılan madde ile zehirlendiği iddia edilmişti.

Rusya: İtibarsızlaştırma girişimi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Navalni’nin Rus istihbaratına yönelik suçlamalarını “Rusya Federal Güvenlik Servisi’ni (FSB) itibarsızlaştırma girişimi” olarak nitelendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen hafta FSB ajanlarının Navalni’yi takip ettiğini doğrulamasına rağmen “Rusya onun ölmesini isteseydi muhtemelen işini bitirirdi” ifadesini kullanmıştı.

Navalni kimdir?

Navalni daha önce çok sayıda halka açık toplantı düzenledi ve defalarca gözaltına alındı, hakkında birçok dava açıldı ve 2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Putin'e karşı aday olması yasaklandı.

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Yorumlar

43

aday olsa kazanır diye putin yasaklattırdı işte rusyanın demokrasisi  
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