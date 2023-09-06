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Dünya Putin'in generaline cep telefonlu suikast girişimi
Dünya

Putin'in generaline cep telefonlu suikast girişimi

Yeniakit Publisher
2023-09-06 00:55:00 -
Putin'in generaline cep telefonlu suikast girişimi

Cep telefonuna yerleştirilen bombanın patlaması sonucu Rus General Yuri Afanasevskii ve oğlu ağır yaralandı. General ve oğlunun hastanede tedavi altında olduğu açıklanıd.

Rus General Yuri Afanasevskii, Ukrayna Gizli Servisi tarafından gönderildiği iddia edilen bomba düzenekli telefonun patlaması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Ukrayna savaşında çatışmalar devam ederken gözler Kiev'in topraklarını geri almak için başlattığı 'karşı saldırı'ya çevrildi. Ukrayna'nın peş peşe gerçekleştirdiği saldırılar nedeni ile 'Savaş Rusya'nın kapısına geldi' yorumları yapılırken bugün başkent Moskova insansız hava araçlarının hedefi oldu.

Rus generale suikast girişimi

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Moskova'ya yakın Kaluga ile Tver bölgelerine ve Istra ilçesine bugün sabaha karşı 3 ayrı İHA saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Bir Rus generalin ise Luhansk'taki evinde meydana gelen patlamanın ardından oğlu ile birlikte ağır yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Telefona bomba yerleştirildi

The Sun gazetesinde yer alan habere göre 64 yaşındaki Rus General Yuri Afanasevskii, Ukrayna Gizli Servisi'nin düzenlediği SUİKAST girişiminin kurbanı oldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gazetenin Rus kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Ukrayna Gizli Servisi (SBU) Rus generale içinde bomba düzeneği olan bir telefon gönderdi. Telefonun patlaması ile Afanasevskii, eşi ve oğlu yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Rus general ve oğlunun patlama nedeni ile ağır yaralar aldığı belirtildi.

Şüpheli gözaltına alındı

Rus kaynaklar generale içinde bomba düzeneği bulunan telefonu veren ve ismi açıklanmayan bir kadının şu anda gözaltında tutulduğunu ve suçunu itiraf ettiğini belirtti.

Müfettişlerin patlama sonrası çok sayıda kişiyi sorguladığı ve kanıtlara el koyduğu da gelen bilgiler arasında...

2014'ten bu yana Rus destekli ayrılıkçıların kısmen kontrolünde olan Luhansk, Moskova'nın geçen yıl ilhak ettiğini iddia ettiği dört bölgeden biri.

Bölgenin kritik isimlerden biri olan General Afanasevskii, İngiltere, AB, Kanada, İsviçre ve Japonya tarafından yaptırım uygulanan isimler arasındaydı.

Kaynak: Odatv

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