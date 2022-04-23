Putin'in 'gayri meşru’ ilişkisi Moskova'da ortaya çıktı

Rusya lideri Vladimir Putin’in gayri meşru ilişkisi olduğu iddia edilen eski jimnastikçi 38 yaşındaki Alina Kabayeva Moskova’da boy gösterdi. Uzun süredir ortalarda görünmeyen ödüllü Kabayeva, başkentteki VTB Arena’da bugün yapılması planlanan yıllık ‘Alina Festivali’nin provalarında görüntülendi. Yüzüne dolgu ve botoks yaptıran Kabayeva, yeni görüntüsüyle dikkat çekti.

Cosmopolitan dergisinin Rusya edisyonu, fotoğraflarla ilgili olarak “Kabayeva’nın yüzünde bir şeyler gerçekten değişmiş. Efsane sporcu önceden resmen daha güzeldi” diye yazdı. Kabayeva’nın Putin’in 4 çocuğunun annesi olduğu ileri sürülürken, ikilinin birlikte olduğu hiçbir zaman resmi olarak onaylanmadı. Son dönemde Kabayeva’nın İsviçre’de bir köşkte ya da Sibirya’da bir nükleer sığınakta saklandığına dair söylentiler çıkmıştı. Kabaeva'nın İsviçre'de saklandığına dair hiçbir kanıt olmasa da İsviçre hükümetine kadının sınır dışı edilmesi için dilekçe yağıyor.

Putin ile gizli çocukları var iddiası

38 yaşındaki Alina Kabaeva eski bir olimpiyat jimnastikçisi ve bir altın madalya sahibi. Kabaeva yıllar boyunca dünya medyasında Putin ile ilişkisi olduğu hatta Putin'in yuvasını yıktığı haberleri ile gündeme geldi.

Kabaeva ve Putin'in herkesten gizlediği çocukları olduğu iddiası yıllardır dillendirilse de bu konuda resmi bir doğrulama hiçbir zaman yapılmadı. Rusya Devlet Başkanı Putin ve eski jimnastikçi şimdiye kadar sadece birkaç kez birlikte görüntülendi. Kabaeva halk arasında nadiren görülüyor. Söylentilerin merkezindeki kadın en son geçen yıl Aralık ayında, Moskova'da düzenlenen bir jimnastik turnuvasında medya önüne çıktı.

Aston Üniversitesi öğretim görevlisi ve "Rich Russians: From Oligarchs to Bourgeoisie" (Zengin Ruslar: Oligarşilerden Burjuvaziye) kitabının yazarı Dr. Elisabeth Schimpfössl, İngiliz Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada, “Vladimir ve Alina'nın Kremlin'de birlikte yaşadıklarına” dair söylentiler duyduğunu söylüyor. İkisi arasındaki ilişki hiçbir zaman kabul edilmese de aşklarının uzun vadeli olduğuna, Putin’in Kabaeva'ya olan ilgisinin 2008 yılına, hatta çok daha öncesine dayandığına dair pek çok ipucu söz konusu.

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