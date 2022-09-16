Putin'in Erdoğan'ı beklediği anlar gündem oldu! Bakın ne kadar bekledi
ŞİÖ Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen Erdoğan-Putin görüşmesinden önce Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uzun süre ayakta beklediği anlar sosyal medyada gündem oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ndeki temasları sona erdi.
Erdoğan zirve kapsamında en önemli görüşmesini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdi.
Erdoğan ve Putin'in zirvenin düzenlendiği kongre merkezindeki basına kapalı görüşmesi, 40 dakika sürdü.
1 dakika ayakta Erdoğan'ı bekledi
Görüşmeden sonra ise sosyal medyada Putin'in görüşme öncesinde uzun süre Cumhurbaşkanı'nı ayakta beklediği anlar gündem oldu.
Putin, görüşmenin yapılacağı salonda Erdoğan'ı 1 dakika boyunca ayakta beklemesi dikkat çekti.
Tahran'dan sonra ikinci kez bekledi
Temmuz ayında da Tahran'da düzenlenen 3'lü zirvede benzer görüntüler yaşanmış ve o anlara ilişkin görüntüler dünyanın gündemine oturmuştu.