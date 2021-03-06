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Dünya Putin'in en yakınındaki isim koronavirüse yakalandı
Dünya

Putin'in en yakınındaki isim koronavirüse yakalandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yardımcısı Maksim Oreşkin koronavirüse yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-06 15:58:00 - 2021-03-06 15:58:41
Putin'in en yakınındaki isim koronavirüse yakalandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yardımcılarından birisi olan Maksim Oreşkin’in koronavirüse yakalandığı açıklandı.

Sputnik'te yer alan habere göre; Rusya Başbakanı Mihail Mişustin bir toplantı sırasında, “Oreşkin, koronavirüse yakalandı. Bu vesile ile sağlığının yerine gelmesini dilemek isterim. Kendisi bizimle burada irtibat halinde” dedi.

Mişustin, Oreşkin’in semptomlarının hafif mi yoksa ağır mı olduğuna ilişkin bilgi vermedi. Bunun yanında Oreşkin’in son dönemde Rusya Devlet Başkanı ile temas kurup kurmadığına ilişkin bir açıklama da şimdilik yapılmadı.

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