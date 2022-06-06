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Dünya Putin'i sarsacak haber! Öldürüldü
Dünya

Putin'i sarsacak haber! Öldürüldü

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus Tümgeneral Roman Kutuzov'un öldürüldüğünü duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-06-06 11:47:00 -
Putin'i sarsacak haber! Öldürüldü

Rus Tümgeneral Roman Kutuzov'un öldürüldüğünü bildirdi.

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Rusya'nın üst düzey kayıplarına bir yenisi daha ekledi. Ukrayna, Tümgeneral Roman Kutuzov olduğunu iddia eden bir fotoğraf yayınlayarak, generalin Ukrayna'nın doğusunda öldürüldüğünü bildirdi.

Tümgeneralin nerede ve ne zaman öldürüldüğü bilinmezken, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

ABD Savunma İstihbarat Teşkilatı (DIA) Başkanı Korgeneral Scott Berrier, Ukrayna'nın Rusya ile devam çatışmalarında 10 Rus generalini öldürdüğünü ifade etmişti.

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