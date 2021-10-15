Putin'i kızdırmıştı! Ülkeden sürüldü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, partisi "Birleşik Rusya" milletvekillerinden Natalya Poklonskaya ile ilgili kritik bir karar aldı.

2018'de Putin'in partisinin emeklilik ile ilgili tasarısına karşı çıkan tek isim olan 41 yaşındaki Poklonskaya, "Birleşik Rusya" içinde büyük rahatsızlık yaratmıştı.

Putin'e karşı çıkmasıyla adını duyuran Poklonskaya, Afrika ülkesi Cape Verde'ye büyükelçi olarak atandı.



İngiliz gazetesi The Times, Poklonskaya'yla ilgili alınan kararı "sürgün" olarak nitelendirirken, atama kararı sonrası konuşan milletvekili, "Diplomatik görev, benim için tamamen yeni bir alan. Bu göreve atanmak benim için büyük bir onur. Görevimi layıkıyla yerine getireceğime ve bana duyulan güveni haksız çıkarmayacağıma söz veriyorum" dedi.

Rusya'nın Kırım'ı ilhakından önce başsavcı olarak görev yapan Poklonskaya, Japonya'da anime karakterlerine de ilham olmuştu.

Poklonskaya, Rusya'da 2016 seçimleriyle birlikte parlamentoya girmişti.