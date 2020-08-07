Putin'i kızdıran ''Wagner'' olayı: Suçüstü yakalandılar

Wagner grubu... Hakkında çok da fazla bilgi olmayan, Rusya'nın askeri operasyonlarına destek veren paralı askerler. Suriye'de Esed rejiminin, Libya'da darbeci Hafter güçlerinin yanındalar. Bugünlerde ise Belarus'taki varlıkları tartışılıyor.

Minsk yönetimi, geçtiğimiz hafta Wagner'e bağlı paralı askerinin tespit edildiğini, 33'ünün tutuklandığını duyurdu. Tutuklamalar, Rusya ile Belarus arasında gerginliğe yol açtı.

Wagner neden Belarus'ta

TRT Haber'in haberine göre; Peki Wagner'e bağlı paralı askerler neden Belarus'ta? Pek çok iddia gündemde. Belaruslu yetkililere göre amaçları, önümüzdeki hafta yapılacak seçimlere müdahale etmek. Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, paralı askerlerin ülkesinde isyan hazırlığında olduğunu öne sürdü.

Kremlin, son gerilime kadar Wagner ile olan bağını yalanlıyordu. İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fahri Erenel, "Wagner grubuna verilen görevi yerine getirene kadar Putin inkar ediyor, verilen görev bittikten sonra açıklıyor." dedi.

Belarus'un Rusya ile birleşmesini isteyen gruplara destek için geldiği iddiası

Wagner'in, Belarus'un Rusya ile birleşmesini isteyen gruplara destek için geldiğini iddia edenler de var. "Belarus'ta bu görevi başaramadılar. Çünkü seçimler daha önümüzdeki hafta yapılacaktı onlara müdahil olamadılar ve suçüstü yakalandılar. Bu yüzden Putin hiddetleniyor. Çünkü Belarus'u elinden kaçırıyor."

Suriye, Libya ve Ukrayna'daki operasyonlarda görev aldılar

Dünya Wagner güvenlik şirketinin adını ilk kez 2014 yılında duydu. Şirket, devlet dışı silahlı örgüt olarak Ukrayna, Suriye ve Libya’daki savaşlara müdahil oldu. Wagner'in paralı askerleri Çeçenistan ve Gürcistan'da sıcak çatışma deneyimine sahip.

Paralı askerler savaş deneyimi olan eski askerler arasından seçiliyor

Savaşçılar, maddi sıkıntılar yaşayan ve sivil hayata ayak uydurmakta zorluk çeken eski askerler arasından seçiliyor. Yaşları 35 ile 50 arasında. Toplam sayılarının beş binden fazla olduğu tahmin ediliyor. Ücretleri ise aylık 5 bin dolara yakın.

Erenel: Wagner Putin'in sahadaki kolu gibi hareket ediyor

Wagner'in yapısı; Karargah, Özel Operasyonlar ve İdari İşler olarak 3 birimden oluşuyor.

"Diğer batılı ülkelerdeki özel askeri şirketlerden farkı doğrudan doğruya sanki Putin'in saha kolu gibi hareket etmeleri. Yani hem varlar hem yoklar."

Finansörünün "Putin'in aşçısı" lakaplı iş adamı Prigojin olduğu sanılıyor

Wagner'in sahibi hakkında ise kesin bilgi yok. Ancak sahibinin Kremlin'e yemek servisi sağladığı gerekçesiyle "Putin’in aşçısı" lakabı takılan ünlü iş adamı Yevgeny Prigojin olduğu düşünülüyor.

Prigojin ilginç bir isim...

"Wagner'in zaten başında olan kişi de Putin'in çok yakın arkadaşı. Trump'ın seçimlerine de müdahale etmekle ve onun lehine hareket etmekle, trol şirketler kurmakla suçlanan, Amerika'nın yaptırım listesine alınan bir isimden söz ediyoruz." Prigojin’in, Concord isimli bir yönetim danışmanlığı şirketi var. Wagner'in de bu şirkete ait bir yan kuruluş olduğu iddia ediliyor.