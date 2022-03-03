Putin'i kızdıracak hamleyi duyurdular! 'Ukrayna'ya 90 İHA bağışladık'

Ukrayna ile Rusya arasında 2014 yılında başlayan gerginlik, bugün itibariyle işgale dönüşmüş durumda. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk bölgelerini tanıma kararı almıştı. Modern Ukrayna'nın Rusya'nın desteğiyle kurulduğunu iddia eden Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinin Rus toprakları olduğunu öne sürmüştü.

Putin'in talimatıyla başlatılan işgal, 8'inci gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasındaki çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemezken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

Letonya'dan 90 İHA

Letonya, Ukrayna'ya 90 adet insansız hava aracı (İHA) gönderdiğini açıkladı. Letonya ordusunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, İHA'ların yerel şirketler tarafından bağışlandığı ve şimdiden Kiev'e teslim edildiği belirtildi.