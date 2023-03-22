Putin'i kızdıracak hamle! Ukrayna'ya savaş uçakları gönderecekler

Slovakya, Ukrayna’nın savaş uçağı talebini kabul ettiğini duyurdu. Bu kapsamda Slovakya, Ukrayna’ya 13 adet MiG-29 savaş uçağı tedarik edecek. Slovakya, MiG-29 uçakları ile birlikte 2K12 Kub hava savunma sistemlerini de Ukrayna’ya tedarik edecek.

Slovakya Başbakanı Eduard Heger konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Slovakya Hükümeti, 13 adet MiG-29’un Ukrayna’ya sevkiyatını az önce onayladı. Başkan Vladimir Zelensky’e savaş uçakları da dahil olmak üzere daha fazla silah istediğinde elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı söyledim. Başkalarının da aynı şeyi yapması sevindirici. Askeri yardım, Ukrayna’nın kendisini ve tüm Avrupa’yı Rusya’dan koruyabilmesinin anahtarıdır. Bu savaş uçaklarının teslim süreci, Ukrayna ve tabii ki diğer müttefiklerle yakından koordine ediliyor."

Ukrayna’nın savaş uçağı talebinden sonra ABD, Birleşik Krallık ve Almanya gibi NATO üyesi ülkeler uçak göndermeye sıcak bakmadıklarını açıklamıştı. Danimarka ise envanterde bulunan F-16 savaş uçaklarını Ukrayna’ya gönderebileceklerini ifade etmişti. Polonya, Rus menşeili MiG-29 savaş uçaklarından 4 adetini Ukrayna’ya göndereceğini belirtti.

Slovakya, 2018 yılında hava kuvvetlerini modernize etmek için eski Sovyet yapımı savaş uçaklarını Amerikan yapımı F-16 savaş uçaklarıyla değiştirme amacı ile bir program başlatmıştı. Bu kapsamda Slovakya, Amerika Birleşik Devletleri’nden 16 adet F-16 teslim alacak. Slovakya, savaş uçakları, pilot eğitimi, mühimmat ve iki yıllık lojistik destek için 1.80 milyar dolar ödemede bulunmuştu.

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MiG-29 savaş uçağı

NATO çağrı kodu Fulcrum olan MiG-29, Sovyetler Birliği tarafından tasarlanan çift motorlu süper manevra kabiliyetine sahip bir savaş uçağıdır. Savaş uçağı, 7 harici silah istasyonu ile donatılmıştır.

MİG-29 savaş uçağı, 2 adede kadar R-27 havadan havaya orta menzilli füze, 6 adet R-73 ve R-60 havadan havaya kısa menzilli füze, 4 istasyonda S-5, S-8 ve S-24 güdümsüz roketleri, 3.000 kg ağırlığa kadar mühimmatları ve 150 mermi kapasitesine sahip 30 mm makineli topu kullanabilmektedir.

MiG-29, her biri kuru 50.0 kilo-newton ve art yakıcıda 81,3 kilo-newton itki gücüne sahip 2 adet Klimov RD-33 turbofan motora sahiptir. Savaş uçağı, harici yakıt depoları olmadan 1.500 km ve harici tanklarla 2.100 km seyir menziline sahiptir.

Orijinal MiG-29B savaş uçağının dahili yakıt kapasitesi, dördü gövdede ve her bir kanatta birer adet olmak üzere altı dahili yakıt deposu arasında dağıtılan 4.365 litredir. Daha uzun uçuşlar için bu, 1.500 litrelik bir düşürme tankı ve uçağın sonraki modellerinde, 2 adet 1.150 litrelik kanat altı düşürme tankı ile desteklenebilir.

DefenceTürk