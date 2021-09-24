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Dünya Putin'i kızdıracak hamle! 3 ülke Rusya'ya karşı birleşti
Dünya

Putin'i kızdıracak hamle! 3 ülke Rusya'ya karşı birleşti

Danimarka, Norveç ve İsveç arasında "tehditleri savuşturmak" ve "ortak askeri kapasiteyi desteklemek" amacıyla, bugün bir anlaşma imzalanması bekleniyor. Öte yandan söz konusu anlaşmanın Rusya tehdidine karşı olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-24 15:30:00 -
Putin'i kızdıracak hamle! 3 ülke Rusya'ya karşı birleşti

Üç İskandinav ülkesi, İsveç, Danimarka ve Norveç, 24 Eylül Cuma günü (bugün) caydırıcılığı artırmak için operasyonel bir askeri iş birliği anlaşması imzalamaya hazırlanıyor. Anlaşmanın belirtilen amacı, ortak tatbikatlar yoluyla ulusların askeri kapasitesini artırmak ve her türlü tehdidi birlikte karşılayabilmek...

Üç ülkeye göre, Öresund (Ses olarak da bilinir) Boğazı ve Kuzey Denizi bölgesindeki güvenlik durumu kötüleşti. Bu nedenle tehditleri ve ihlalleri ortaklaşa karşılama yeteneğinin artırılması gerekiyor.

Norveç Savunma Bakanı Frank Bakke-Jensen, anlaşmanın 'güvenlik resmini' daha güvenli hale getirdiğini belirterek, bunu NATO için tamamlayıcı bir anlaşma olarak nitelendirdi. Bakke-Jensen Norveç kanalı TV2'ye verdiği demeçte, "Bu hem caydırıcı hem de önemli bir güvenlik etkisine sahip." dedi.

Buna karşılık Danimarka Savunma Bakanı Trine Bramsen, anlaşmanın ülkenin güvenlik durumunu önemli ölçüde değiştirmediğini söyledi.

Danimarka'nın TV2 kanalına konuşan Bramsen, "Aniden saldırıya uğrarsak bizim sigortamız olan NATO'dur. Ancak bu, bir komşuyu kurtarmaya geldiğinde her zaman iyi olduğu gerçeğini değiştirmez. Bir komşudan gelen yardım askeri bağlamda da gerçekten önemli bir şeydir" dedi.

Siber alanda da olası bir iş birliğine işaret eden Bramsen, "Onlarla daha büyük bir analitik güce sahip olmak gerçekten mantıklı. Ve böylece bireysel olarak da güçleniyoruz. Ayrıca kaynaklarımızı bir araya getirdiğimizde daha fazla göze ve kulağa sahip oluyoruz" ifadelerini kullandı.

İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist, diğer ülkelerle askeri iş birliğini genişletmenin önemini vurgulayarak, diğer olayların yanı sıra, uluslararası terörizm riski ve daha sorunlu bir dünyada olduklarını vurguladı.

Ulusal yayın kuruluşu SVT'ye konuşan Hultqvist, İsveç'in yakın çevresinde "artan bir askeri yığılma" olduğunu vurgulayarak, özellikle Rusya'nın, 'siyasi amaç ve hedeflere ulaşmak için askeri güç kullanmaya hazır' olduğunu belirtti.

star.com.tr

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