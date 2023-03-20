Putin'i dinlerken kulağına makarna takmıştı... Cezası belli oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ulusa sesleniş konuşmasını, kulaklarına makarna takıp izleyen ve görüntülerini sosyal medyada paylaşan Rus siyasetçi para cezası ödemeye mahkum oldu.

Reuters’in “OVD-Info” isimli insan hakları derneğine dayandırdığı haberine göre, Samara Yerel Meclisi’nin Rus Komünist Partisi milletvekili Mihail Abdalkin, “silahlı kuvvetleri küçük düşürmek” suçundan 150 bin ruble (1,950 dolar) para cezası ödemeye mahkum oldu.

Abdalkin'in, Putin, Ukrayna’yı işgal girişiminin birinci yılından önce yaptığı ulusa sesleniş konuşmasını kulaklarına makarna takıp izlemesi ve bu görüntüleri paylaşması sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Putin, merakla beklenen konuşmasında, Batı ve ABD'ye sert bir şekilde eleştirirken, Rus ekonomisinin ne kadar iyi olduğu, beklenen felaketlerin gerçekleşmediği, savaşı Batı'nın başlattığı ve Rusya'nın yenilmez olduğuna dair ifadelere yer vermişti.

Rus yerel siyasetçinin çok ses getiren bu jestiyle, Rusçada yalan söylemek ve palavra atmak anlamına gelen “Ne veshai lapshu na ushi” (Kulağıma makarna asmayı bırak) deyimine gönderme yaptığı bildirilmişti.

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Para cezasına mahkum olan Rus siyasetçi Abdalkin, Putin’in konuşmasıyla ilgili Telegram'daki paylaşımındaysa ise alaycı şekilde "Tamamen destekliyorum. Her söylediğine katılıyorum. Müthiş bir konuşma. 23 yıldır böylesini duymamıştım" ifadelerini kullanmıştı.