Putin’i çılgına çevirecek karar! İHA üretim tesisi için Türkiye ile anlaştılar

Ukrayna, İHA üretim tesisi ve pilot yetiştirme merkezi kurmak için Türkiye ile anlaşma imzalayacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ziyareti öncesinde basın açıklaması yapan Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, insansız hava aracı (İHA) üretim tesisi ve İHA pilot yetiştirme merkezi kurmak için Türkiye ile anlaşma imzalamayı planladıklarını açıkladı.

Reznikov, Ukrayna'nın doğusundaki ateşkes ihlallerinin azaldığını ve son üç haftada herhangi bir zayiat verilmediğini belirtti.

Reznikov ayrıca Rusya'nın Ukrayna sınırına 115,000 asker konuşlandırdığını da açıkladı.

Ukrayna ve Rusya geriliminde arabuluculuk teklifinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukraynalı mevkidaşı Volodymyr Zelenskiy ile bugün Kiev'de görüşecek.