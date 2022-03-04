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Dünya Putin'e Ukrayna'da soğuk duş! Bilanço ağır
Dünya

Putin'e Ukrayna'da soğuk duş! Bilanço ağır

Ukrayna, topraklarını işgal için ülkelerine gelen Rus güçlerine bağlı 9 bin 166 askerin öldürüldüğünü açıkladı. Ukrayna ordusu Rusya'ya ait 33 uçak, 37 helikopter, 251 tank, 939 zırhlı araç, 105 top ve 2 hafif sürat teknesini imha etti.

Yeniakit Publisher
2022-03-04 10:46:00 -
Putin'e Ukrayna'da soğuk duş! Bilanço ağır

Ukrayna'ya saldıran Rus güçlerinin 9 bin 166 asker kaybettiği bildirildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rus güçlerinin son 9 gündeki kayıplarına ilişkin bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 9 bin 166 askerin öldüğü, Ukrayna ordusunun Rusya'ya ait 33 uçak, 37 helikopter, 251 tank, 939 zırhlı araç, 105 top ve 2 hafif sürat teknesini imha ettiği belirtildi.

Rus güçlerinin ayrıca 50 roketatar sistemi, 404 araç, 60 yakıt aracı, 18 hava savunma sistemi ve 3 İHA kaybettiği aktarılan açıklamada, bu rakamlara devam eden çatışmaların bilgilerinin dahil edilmediği kaydedildi.

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