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Dünya Putin'e muhalefet etmişti! Korkunç olay
Dünya

Putin'e muhalefet etmişti! Korkunç olay

Rusya'da Vladimir Putin yönetimine karşı olan muhalif Ksenia Sobchak, Soçi'de bir tatil beldesinde dağ yolunda ölümcül kazaya karıştı.

Yeniakit Publisher
2021-10-11 11:10:00 -
Putin'e muhalefet etmişti! Korkunç olay

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yönetimine karşı çıkan bir Rus aktris, bir kişinin ölümüne neden olan korkunç bir araba kazasına karıştı. 

Mevcut Rus lidere karşı yarışan eski bir başkan adayı Ksenia Sobchak, kazadan bir sarsıntıyla kurtuldu ancak Sobchak'IN 35 yaşındaki arkadaşı kaza anında öldü ve diğer iki kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yerel basından gelen haberlere göre, ölümcül kaza, sürücü karşı şeride geçerek bir otobüsü sollamaya çalışırken karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpması sonucu meydana geldi.

Olayla ilgili konuşan politikacı, 'insanların ölmesinden duyduğu korku ve şoku' ifade etti ancak sürücüye daha hızlı gitmesini söyleyen kişinin kendisi olmadığını ve bunun onun 'kişisel kararı' olduğunu belirtti.

Dava açıldı

Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Soçi tatil beldesinde bir dağ yolunda meydana gelen kazayla ilgili Rus polisi ceza davası açtı.

Tanınmış bir YouTube yıldızı ve gazeteci olan Sobchak, geçmişte Putin'i kamuoyu önünde eleştirmişti.

Kazadan sonra hızla başka bir arabaya bindi ve Moskova'ya uçmak için havaalanına gitti.

O zamandan beri, oğluyla birlikte olmak istediği için hemen hastaneye yatmayı reddettiğini söyledi.

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