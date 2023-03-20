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Dünya Putin'e kötü haber! "Rus casus çetesini çökerttik"
Dünya

Putin'e kötü haber! "Rus casus çetesini çökerttik"

Polonya'da Rusya için casusluk yapan ve sabotaj hazırlığında olan 9 kişilik çete çökertildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-20 08:41:00 -
Putin'e kötü haber! "Rus casus çetesini çökerttik"

Polonya'da Rus casusluk şebekesi üyesi olduğu iddia edilen 9 kişi, Ukrayna'ya silah taşımak için kullanılan demir yolunu izledikleri ve sabotaj eylemleri hazırladıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, yaptığı açıklamada, İç Güvenlik Teşkilatının, Rusya için casusluk yaptığından şüphelenilen 9 kişiyi gözaltına aldığını söyledi.

Kaminski, şüphelilerin, "Ukrayna'ya yönelik teçhizat, silah ve yardım tedarikini felç etmeyi amaçlayan sabotaj eylemleri" hazırlığında olduklarını kaydetti.

Şüphelilerin Ukrayna'ya yardım taşıyan nakliye araçlarına yerleştirmeyi planladıkları kameralar, elektronik cihazlar ve GPS vericilerine el koyulduğunu bildiren Kaminski, soruşturmanın sürdüğünü aktardı.

Çökertilen çetenin Polonya ve Ukrayna arasındaki ilişkileri bozmak için propaganda faaliyetleri de yürüttüğünü belirten Kaminski, çetenin Polonya’nın NATO içinde itibarını düşürmek için çalışmalar yaptığının tespit edildiğini aktardı.
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Çökertilen yabancı uyruklu çete üyelerinin Rus gizli servisi tarafından istihdam edilip kendilerine ödemeler yapıldığının belirlendiğini kaydeden Kaminski, bu kişilerin Polonya üzerinden Ukrayna'ya gönderilen teçhizat, silah ve yardım tedarikinin de envanterini Moskova’ya rapor ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Euronews

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