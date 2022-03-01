Putin'e çok net cevap: Ukrayna'yı teslim etmeyiz

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının 6. gününde Ankara'daki Büyükelçilik binasında basın toplantısı düzenledi.

Kuşatma altındaki bazı şehirlerin su, ekmek gibi temel ihtiyaç malzemelerinden mahrum bırakıldığını anlatan Bodnar, "Ruslar sivil araçlara, kreşlere ateş açıyor. Halkımız zamanlarının çoğunu sığınaklarda, kötü şartlarda bodrumlarda geçiriyor" diye konuştu.

Dün gerçekleşen ön müzakerede Rus tarafının Ukrayna'nın silah bırakması talebini yinelediğini söyleyen Bodnar, ancak Kiev'in bu talebe verdiği cevabın ön cephede savaşan askerlerinin verdiği yanıt gibi olumsuz olduğunun altını çizdi.

Bodnar kendilerinin barışçıl çözümden yana olduklarını belirterek "Dün yapılan ön müzakere toplantısı Rus tarafının barışa dönmek istemediğini gösterdi. Onların ana hedefi olan Kiev ve diğer büyükşehirler Rus tanklarının namlusu altındalar. Rusya baskıyı artırmak için hiç silahları bırakmadı. Müzakere süreci silahların gölgesinde yapıldı. Bizim cevabımız çok net; Ukrayna'yı teslim etmeyeceğiz" ifadesini kullandı.

Hem Belarus hem Rus tarafıyla görüşen Türkiye'nin yardımcı olacağına inandıklarını kaydeden Bodnar, "Söz konusu müzakereyi sınıra yakın ormanlık bir alanda yapmaktansa İstanbul'da yapmayı tercih ederiz" dedi.

Devam eden savaşta 16'sı çocuk, 350'den fazla can kaybı yaşadıklarını aktaran Bodnar, 116'sı çocuk olmak üzere 1684 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı.

"500 binden fazla kişi Ukrayna'yı terk etti"

Bodnar, BM'nin paylaştığı verilere göre 500 binden fazla kişinin Ukrayna'yı terk ettiğini, yaklaşık 160 bin kişinin de ülke içerisinde yer değiştirmek zorunda kaldığını bildirdi.

Rusya'nın saldırganlığının ve devam ettiği eylemlerin sadece Ukrayna'yı değil tüm Avrupa'yı etkilediğini belirten Bodnar sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çeşitli uluslardan insanlar ülkemizde yaşıyor, işlerini yapıyorlardı. Savaş onların da alıştıkları düzeni bozdu ve şu an Ukrayna'dan çıkmak istiyorlar. Sınır kapılarındaki yoğunluğa bakılırsa bu işlem kolay olmuyor. Şu an sınır kapılarındaki gördüğümüz yabancı sayısı Ukrayna'nın ne kadar misafirperver bir ülke olduğunu kanıtlıyor."

Belarus'u saldırganlıktan vazgeçmeye ve savaşa tarafa olmamaya davet ettiklerini aktaran Bodnar, saldırgan fiillerin devam etmesi halinde kendilerini savunmaya devam edeceklerini söyledi.

Bodnar, başkent Kiev'in stratejik önemine dikkati çekerek "Hiç kimse bu saldırıya karşı koymamızın kolay olacağını söylemiyor ama emin olun Kiev'in savunması güçlü, tanksavar ve uçaksavar araçlarla da güçlendirildi. Yarın AB'den den gelen sistemlerle güçlendirilecektir. Son 3 günde yaklaşık 150 bin kişi Ukrayna ordusuna katıldı" ifadesini kullandı.

"Türkiye Montrö yükümlülüklerine titizlikle uyuyor"

Bodnar, Türkiye'nin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni uygulama kararını almasına ilişkin bir soru üzerine şunları kaydetti:

"Türkiye'nin titizlikle uyguladığı Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin 19. maddesine göre savaşa taraf olan ülkelerin gemilerinin Karadeniz'e çıkması yasak. Türkiye bu bağlamda anlaşmanın yükümlülüklerine titizlikle uyuyor ve bunun için minnettarız."

Ukrayna'da savaş ortamında bulunan insanların insani felaketin eşiğinde bulunduklarını aktaran Bodnar, yardım elini uzatan Türk vatandaşlarına teşekkürlerini ilettiklerini, Türk Kızılay ve AFAD başta olmak üzere diğer kuruluşların da aktif bir şekilde yardıma devam ettiklerini vurguladı.

Kuşatma altındaki şehirlere temel ihtiyaç ürünlerinin ulaştırılması için tüm kurumlara yardım çağrısını yineleyen Bodnar, Ukrayna halkının bu yardımları unutmayacağını söyledi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğine Türk halkından yardım paketleri

Bu arada, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğine ait sosyal medya hesabından yapılan duyurudan sonra Büyükelçiliğe Türk ve Ukrayna vatandaşlarının insani yardımları ulaşmaya devam ediyor.

Yardım kolilerinde ilaç, gıda, bebek bezi, maması, battaniye ve yorgan yer alıyor.