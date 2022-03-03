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Dünya Putin’e büyük darbe! En güvendiği isimler yakalandı
Dünya

Putin’e büyük darbe! En güvendiği isimler yakalandı

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki direnişi kırmak amacıyla özel sabotaj timlerini bölgeye gönderiyor. Ukrayna ordusu tarafından gerçekleştirilen son operasyonda Rus sabotajcılar yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-03 17:15:00 -
Putin’e büyük darbe! En güvendiği isimler yakalandı

Dünyanın gözünün çevrildiği Ukrayna'da başkent Kiev'e girmeye çalışan Rusya, özel sabotaj timlerini kullanıyor. Ukrayna ordusu, polisi ve istihbarat güçleri de halktan imajı çizmeye çalışan sabotajcıları tespit etmeye çalışıyor.Dünyanın gözünün çevrildiği Ukrayna'da başkent Kiev'e girmeye çalışan Rusya, özel sabotaj timlerini kullanıyor. Ukrayna ordusu, polisi ve istihbarat güçleri de halktan imajı çizmeye çalışan sabotajcıları tespit etmeye çalışıyor.

 

Savaşın 8. gününde; Kiev'deki şüpheli hareketleri tespit eden Ukrayna güçleri, Rus sabotajcıları yakaladı. Sabotajcıların çantalarından çeşitli evrak ve şehir ile ilgili dökümanlar çıktı.

Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy de daha önce yaptığı açıklamalarda, Rus sabotaj gruplarının Kiev'e sızdığını aktarmıştı. Zelenskiy, "Düşman sabotaj grupları Kiev'e girdi. Bu nedenle Kievlilerden ricam, dikkatli olun, sokağa çıkma yasağı kurallarına uyun." demişti.

Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy de daha önce yaptığı açıklamalarda, Rus sabotaj gruplarının Kiev'e sızdığını aktarmıştı. Zelenskiy, "Düşman sabotaj grupları Kiev'e girdi. Bu nedenle Kievlilerden ricam, dikkatli olun, sokağa çıkma yasağı kurallarına uyun." demişti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri de, Rus güçlerinin sabotaj gruplarını tespit ederek yakaladıklarını bildirmişti.

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