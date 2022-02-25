Putin'e böyle meydan okudu: Ülkemizi ele geçiremeyecek

Eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, katıldığı bir TV yayınında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkelerini asla ele geçiremeyeceğini kaydetti.

Başkent Kiev sokaklarında silahlı ve savunma güçleri etrafında bulunurken CNN'e konuşan Poroşenko, Ukraynalıların ülkelerini savunmaya hazır olduğunu aktardı.

Yayında, 300 kişilik bölge savunması yapan bir "taburun ve silahlarının" olduğunu da kaydeden Poroşenko, "Herkes anlamalı, Putin Ukrayna'ya değil, tüm dünyaya savaş ilan etti." dedi.

Poroşenko, Ukrayna'nın, Rusya'ya yaptırımlar uygulamak, Rusya'yı SWIFT'den çıkarmak ve Avrupa Birliği ve NATO limanlarındaki Rus uçaklarını ve gemilerini engellemek dahil olmak üzere Batı'nın yardımına ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

ABD ve İngiltere'ye silah desteği sağladığı için teşekkür eden Poroşenko, "Bu yalnız olmadığımızı, beraber olduğumuzu hissetmemiz açısından önemli." dedi.

Poroşenko, Putin'in Ukrayna'yı asla ele geçirmeyeceğini savunarak, "Ne kadar asker öldürürse öldürsün, kaç füzesi olursa olsun, ne kadar nükleer silahı olursa olsun, biz Ukraynalılar geleceği Avrupa'da olan özgür insanlarız" ifadelerini kullandı.