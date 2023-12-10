Putin’e BM' den kötü haber, başı fena dertte! Rus, David Cameron'dan çağrı: 350 milyar $'ına el konsun

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron ABD'yi ziyaret etti. Cameron, ziyareti esnasında yaptığı açıklamada Rusya'ya ait 35 milyar dolara el konulmasını ve bu paranın Ukrayna'nın yeniden inşası için kullanılması gerektiğini ifade etti

David Cameron, dondurulmuş Rus banka hesaplarındaki 350 milyar doların Ukrayna'nın savaş çabalarını finanse etmek için kullanılması çağrısında bulundu.

ABD ziyareti sırasında yaptığı açıklamada Birleşik Krallık (BK) Dışişleri Bakanı, dondurulmuş Rus varlıklarına el konarak Ukrayna'nın yeniden inşasında kullanılması yönünde güçlü bir argüman olduğunu söyledi.

Cameron, "Bu parayı öylece dondurmak yerine alalım, Ukrayna'nın yeniden inşasına harcayalım ve dilerseniz bu, Rusya'nın giriştiği yasadışı istiladan dolayı bir gün ödemek zorunda kalacağı tazminatların peşinatı olsun" dedi.

Bütün argümanlara baktım ve şimdiye kadar bunun kötü bir fikir olduğuna beni ikna eden bir şey görmedim.

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Batılı hükümetler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i yalnız bırakmak ve mali desteğini kesmek için çok sayıda milyardere yaptırım uyguluyor. Rusya Merkez Bankası rezervlerinin yaklaşık 350 milyar doları dünyanın dört bir yanındaki ülkeler tarafından dondurulurken bunun 26 milyar sterlini (yaklaşık 945 milyar TL) BK'de.

ABD Kongresi'nin, Ukrayna ve İsrail'in yanı sıra diğer ulusal güvenlik önceliklerini de kapsayan 110 milyar dolarlık bir savaş fonu paketini reddetmesinin ardından Cameron ziyareti sırasında, ABD'li politika yapıcıları Ukrayna için yeni bir askeri yardım paketini onaylamaya da çağırdı.

Cameron "Bu parayı Ukraynalılara aktarmalıyız" dedi. Eski Britanya Başbakanı şöyle konuştu:

Onlara arka çıkmalı ve kaybedenin Putin olmasını sağlamalıyız çünkü bu para oylamadan geçmezse sadece iki kişinin yüzü gülecek: bunlardan biri Rusya'daki Vladimir Putin, diğeri de Pekin'deki Şi Cinping.

BK Dışişleri Bakanı David Cameron: "Rusya'nın el konmuş varlıklarını öylece dondurmak yerine alalım ve Ukrayna'nın yeniden inşasına harcayalım". Böylesine güçlü bir bakış açısı uygulamaya geçirilmeli.

Nisan 2022'de Beyaz Saray, hedeflenen zengin iş insanlarının malvarlıklarına el konarak "gelirlerin Ukrayna'ya akmasının sağlanmasına" yönelik bir öneri açıklamıştı. Öte yandan o zamandan bu yana geçen 21 ay içinde yaptırım uygulanan iş insanlarının çok azı Putin'i eleştirdi ve Kiev'e sadece 5,4 milyon dolar gitti.

Ukrayna'ya yardım için varlıklara el koymak karmaşık olduğundan, bazı uzmanlar hükümetlerin daha yaratıcı yöntemleri değerlendirmesini öneriyor.

Bu yöntemlerden biri, Rus iş insanlarının fiilen Batı'ya iltica edip savaşı kınayarak malvarlıklarının hatırı sayılır bir kısmını Ukrayna'ya bağışlayabilecği bir politika oluşturmak.

Haziranda Britanya, zengin iş insanlarının dondurulmuş fonları Ukrayna'nın yeniden inşasına bağışlayabileceği bir plan açıklamıştı. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı bunun karşılığında yaptırımların hafifletilmesini teklif etmeyeceğini belirttiğinden katılım düşük olmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin ofisinden bir yaptırım danışmanı, Ukrayna'nın zengin iş insanlarına yönelik herhangi bir yaptırım hafifletmesini desteklemediğini ve bunu ancak "varlıklarının çok ciddi bir kısmının yeniden yapılanmaya aktarıldığı" durumlarda kabul edeceğini belirtiyor.