  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Putin'e bir şok daha! Rusya'ya karşı Ukrayna'ya S-300 verdiler
Dünya

Putin'e bir şok daha! Rusya'ya karşı Ukrayna'ya S-300 verdiler

Slovakya, envanterinde bulunan Sovyet üretimi "S-300 Hava Savunma Sistemi"ni gizli bir şekilde Ukrayna’ya yolladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-09 18:04:00 - 2022-04-09 18:05:35

Slovakya’ya ait S-300 HSS, iki gün süren bir yolculukla Ukrayna’ya sevk edildi. Yerel medya tarafından paylaşılan görüntülerde sistemin tren vagonlarına yüklendiği ve yola çıktığı görülebiliyor.

Sistemin çoktan Ukrayna’ya ulaştığı da iddia edildi. Slovakya, uzunca bir süredir envanterindeki S-300’leri Ukrayna’ya göndermeyi planlıyordu ancak sistemin muadili de talep ediliyordu.

Slovak Savunma Bakanı Jaroslav Naď şu sözleri kaydetmişti:

“Eğer S-300’leri Patriot ile değiştirirsek o zaman böylesine bir sevkiyatı konuşabiliriz.”

Slovakya’nın envanterinde Çekoslovakya döneminden kalma toplamda bir batarya S-300PMU HSS ve 48 adet 5V55R füzesinin yer aldığı biliniyor. Slovakya Başbakanı Eduard Heger ise basında çıkan haberleri teyit etti.

S-300 yerine Patriot

Slovakya, Ukrayna’ya sevk ettiği S-300’lerin yerine ABD’ye ait bir Patriot hava savunma sistemi ülkeye konuşlandırılacak. Daha öncesinde Hollanda ve Almanya toplamda üç adet Patriot sistemini Slovakya’ya yerleştirmişti.

SavunmaSanayiST

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay