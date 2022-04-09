Putin'e bir şok daha! Rusya'ya karşı Ukrayna'ya S-300 verdiler

Slovakya’ya ait S-300 HSS, iki gün süren bir yolculukla Ukrayna’ya sevk edildi. Yerel medya tarafından paylaşılan görüntülerde sistemin tren vagonlarına yüklendiği ve yola çıktığı görülebiliyor.

Sistemin çoktan Ukrayna’ya ulaştığı da iddia edildi. Slovakya, uzunca bir süredir envanterindeki S-300’leri Ukrayna’ya göndermeyi planlıyordu ancak sistemin muadili de talep ediliyordu.

Slovak Savunma Bakanı Jaroslav Naď şu sözleri kaydetmişti:

“Eğer S-300’leri Patriot ile değiştirirsek o zaman böylesine bir sevkiyatı konuşabiliriz.”

Slovakya’nın envanterinde Çekoslovakya döneminden kalma toplamda bir batarya S-300PMU HSS ve 48 adet 5V55R füzesinin yer aldığı biliniyor. Slovakya Başbakanı Eduard Heger ise basında çıkan haberleri teyit etti.

S-300 yerine Patriot

Slovakya, Ukrayna’ya sevk ettiği S-300’lerin yerine ABD’ye ait bir Patriot hava savunma sistemi ülkeye konuşlandırılacak. Daha öncesinde Hollanda ve Almanya toplamda üç adet Patriot sistemini Slovakya’ya yerleştirmişti.

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