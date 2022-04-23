Putin'e bir şok daha! Kendi savaş uçaklarını Ukrayna'ya vermek istiyorlar

"Politico" internet sitesinde yayınlanan habere göre Slovakya, MiG-29 savaş uçaklarını Ukrayna’ya vermek için NATO müttefikleri ve ABD ile görüşüyor. Bu bağlamda Slovakya, Ukrayna’ya halihazırda bir adet S-300 hava savunma sistemi ve Zuzana 155 mm kundağı motorlu obüs tedarik etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin ülke doğusunda beklenen yeni bir Rus saldırısı öncesinde Batılı hükumetlere daha fazla silah ve teçhizat talebinde bulunmasının ardından Slovakya, Ukrayna’ya desteğini sürdürmekte. Aynı zamanda Slovakya, hava kuvvetlerini modernize etmek için eski Sovyet yapımı savaş uçaklarını Amerikan yapımı F-16 savaş uçaklarıyla değiştirme amacı ile bir program başlatmıştır.

“Washington Examiner” web sitesi tarafından yayınlanan bir habere göre ABD, Slovakya savaş uçaklarının Ukrayna’ya olası bir transferinin önünde durmayacak. Şu anda, Ukrayna Hava Kuvvetleri MiG-29 savaş uçaklarını operasyonel olarak kullanmaktadır. Bu sebeple Slovak MiG-29 uçakları, Ukraynalı pilotlar tarafından özel bir eğitim olmaksızın hızlı bir şekilde kullanılabilecektir.

MiG-29

NATO çağrı kodu Fulcrum olan MiG-29, Sovyetler Birliği tarafından tasarlanan çift motorlu süper manevra kabiliyetine sahip bir savaş uçağıdır. Savaş uçağı, 7 harici silah istasyonu ile donatılmıştır. MİG-29 savaş uçağı, 2 adede kadar R-27 havadan havaya orta menzilli füze, 6 adet R-73 ve R-60 havadan havaya kısa menzilli füze, 4 istasyonda S-5, S-8 ve S-24 güdümsüz roketleri, 3.000 kg ağırlığa kadar hava bombaları ve 150 mermi kapasitesine sahip 30 mm makineli topu kullanabilmektedir.

MiG-29, her biri kuru 50.0 kilo-newton ve art yakıcıda 81,3 kilo-newton itki gücüne sahip 2 adet Klimov RD-33 turbofan motora sahiptir. Savaş uçağı, harici yakıt depoları olmadan 1.500 km ve harici tanklarla 2.100 km seyir menziline sahiptir. Orijinal MiG-29B savaş uçağının dahili yakıt kapasitesi, dördü gövdede ve her bir kanatta birer adet olmak üzere altı dahili yakıt deposu arasında dağıtılan 4.365 litredir. Daha uzun uçuşlar için bu, 1.500 litrelik bir düşürme tankı ve uçağın sonraki modellerinde, 2 adet 1.150 litrelik kanat altı düşürme tankı ile desteklenebilir.