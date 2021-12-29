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Dünya Putin'den vatandaşlık sürprizi
Dünya

Putin'den vatandaşlık sürprizi

Rusya lideri Vladimir Putin, parlamentonun alt kanadı Duma'ya Rusya vatandaşlığı alınması koşullarıyla ilgili yeni bir yasa tasarısı sundu. Tasarı metni Duma tarafından yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-29 18:30:00 -
Putin'den vatandaşlık sürprizi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Duma'ya sunduğu tasarıya göre, kolaylaştırılmış prosedür ile Rus pasaportu alabilecek kişiler için 20'den fazla yeni kategori eklendi.

Bunlar arasında şu kişiler yer alıyor:

- Yurttaşlar (eski Sovyetler Birliği ülkeleri vatandaşları ve çocukları, Rusya topraklarına gönüllü olarak yeniden yerleştirme programındakiler)

- Rusya'da yakın akrabaları yaşayan Ruslar

- Rusya İmparatorluğu veya Sovyetler Birliği topraklarında yaşayanların soyundan olanlar

Diğer yandan belgedeki hükümlere göre yalnızca Rus vatandaşlığına kabul devlet başkanının yetkisi çerçevesinde kalıyor.

Artık bu kurallar ayrıca, eski Sovyet ülkelerinde vatandaşlığı olan Büyük Vatan Savaşı gaziler, Rusya için belli başlı hizmetleri bulunan kişiler, meslek veya nitelikleri gereği Rusya'nın yararına olan kişiler için de geçerli.

Tasarı ile 6 Şubat 1992 itibarıyla Rusya topraklarında yaşayan eski Sovyet vatandaşları,

- 6 Şubat 1992 tarihine kadar Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti'nde (RSFSR) doğmuş olanlar,

- Doğum günlerinde ebeveynlerinden en az biri eski Sovyetler Birliği vatandaşı olup RSFSR'de kalıcı olarak ikamet eden kişiler,

- Sovyetler Birliği veya Rusya Federasyonu'na bağlılık yemini eden ve 6 Şubat 1992'de yurtdışındaki Rus askeri birliklerinde görev yapan askerler yeni düzenlemeden faydalanabilecek.

Ayrıca bu kişilerin başka vatandaşlığı olması Rus olarak tanınma taleplerinin reddedilmesi için bir dayanak teşkil etmeyecek.

Tasarıda hangi durumlarda Rus vatandaşlığının kaybedilebileceğine ilişkin kurallara da değiniliyor. Artık terör suçlarının yanı sıra, devlete karşı suçlar ve uyuşturucu suçları işlemek de bu sebepler arasına dahil olacak.

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