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Dünya

Putin'den üstü kapalı tehdit: Değiştirilmezse...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, anayasa değişikliğinin kabul edilmemesi halinde ülke için sancılı bir dönemin başlayacağını ve yerine bir aday bakılması gerekeceğini söyledi. Putin'in açıklamaları 'halka üstü kapalı tehdit' şeklinde yorumlandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 11:23:00 -
Putin'den üstü kapalı tehdit: Değiştirilmezse...

Rusya Devlet Başkanı Putin, anayasa değişikliği kabul edilirse 2024'te yapılacak bir sonraki. seçimde yeniden başkan adayı olacağının ilk açık sinyalini verdi.

“Rossiya 1” kanalına konuşan Putin, mevcut başkana (kendisine) yeniden adaylığını koyma imkanı verilmezse bunun siyaseten yaratabileceği sakıncaya ilişkin görüşünü de açıkladı.

“Eğer (değişiklik) kabul edilmezse, ki bunu kendi deneyimlerinden biliyorum, iktidarın birçok kademesinde normal çalışma yerine gözler olası halefler arayışına çevrilmiş olacak” diyen Putin, "Halef aramak değil, çalışmak gerekiyor" diye konuştu.

Putin, “Eğer anayasa izin verirse yeniden aday olma ihtimalini dışarıda bırakmıyorum. Bakalım, orada belli olacak” diye 1 Temmuz'da yapılacak anayasa referandumunu işaret etti.

Rus lideri “kendisi için henüz hiç bir şeye karar vermediğini” de ekledi.

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Yorumlar

serdar-1.

uzaklarda aramayın,bizimkilerde aynen böyle konuşmuştu.
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