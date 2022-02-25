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Dünya Putin'den Ukrayna ordusuna skandal çağrı: Darbe yaparsanız...
Dünya

Putin'den Ukrayna ordusuna skandal çağrı: Darbe yaparsanız...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ordusuna "Gücü kendi elinize alın. Ukrayna ordusu iktidarı indirirse, uzlaşmamız kolay olur" çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-02-25 18:00:00 -
Putin'den Ukrayna ordusuna skandal çağrı: Darbe yaparsanız...

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş 2. gününde devam ediyor.

Son olarak, Rusya Savunma bakanlığı Kiev'in batısının kuşatıldığını ve başkentin yakınındaki Gostomel havalimanının ele geçirildiğini duyurdu. 

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Askerlerimiz halkımız ve anavatanımızın güvenliğini sağlamaktadır" dedi. Putin, Ukrayna ordusuna "Gücü kendi elinize alın. Ukrayna ordusu iktidarı indirirse, uzlaşmamız kolay olur" çağrısında bulundu.

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