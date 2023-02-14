Putin'den Türkiye'deki Kahramanmaraş depremlerine ilişkin açıklama! Gündem oldu: Yasal işlem çağrısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye’de depremler sonucunda oluşan yıkıma atıfla, ülkesindeki yargıçlardan, yıkılıp yeniden inşa edilen binalar ile ilgili başvuru ve davaları yakından izlemelerini istedi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya Devlet Başkanı Putin, yargıçlarla video-konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği bir toplantı sırasında, Türkiye’deki depremlerin sonucunda yaşanan yıkımı andı ve ülkesindeki yeni inşaatların yasalara uygunluğunun çok sıkı denetlenmesi çağrısını yaptı.

Putin toplantı sırasında, “Türkiye’de nasıl bir trajedi yaşandığını görüyoruz. İnşaat şirketlerinin deprem bölgelerinde uygulanması gereken standartlara uymadıklarına ilişkin iddialar var” dedi.

ÜLKESİNDEKİ YARGIYA ÇAĞRI

Rusya Devlet Başkanı, ülkesinin güney ve uzay doğu bölgelerinin de deprem riskinin bulunduğu alanlar olduğunu belirtti ve “Yeni bina yapımı ya da binaların yenilenmesi sırasında bundan gelir elde etmek için bir dizi yola başvuranlar var ve bunlar mahkemelere de yansıyor” ifadelerini kullandı.

Putin, bu nedenle yargıçlara, yeni inşaatların yasal düzleme oturtulmasıyla ilgili önlerine gelen belge ve davalar konusunda çok dikkatli olma çağrısında bulundu.