  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Putin'den tepki: Çok tuhaflar
Dünya

Putin'den tepki: Çok tuhaflar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı diplomatların Ukrayna’nın savaş alanında kazanması ve Rus toplumunun bölünmesi için çalıştığını belirterek, “ABD ve Avrupalı ortaklarımızın çok tuhaf diplomasileri var.” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-25 16:54:00 -
Putin'den tepki: Çok tuhaflar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı diplomatların Ukrayna’nın savaş alanında kazanması ve Rus toplumunun bölünmesi için çalıştığını belirterek, “ABD ve Avrupalı ortaklarımızın çok tuhaf diplomasileri var.” ifadelerini kullandı.

Putin, Rusya Genişletilmiş Başsavcılar Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Ukrayna’daki savaşa ilişkin açıklamalar yaptı.

Ukrayna’da neo-Nazi oluşumlar ve yabancı paralı savaşçıların uluslararası hukuk normlarını en ağır şekilde ihlal ettiğini söyleyen Putin, yabancı medya ve sosyal ağların da Rus ordusuna karşı “açık provokasyonlarının” kapsamlı soruşturma gerektirdiğini ifade etti.

Rusya Federasyonu topraklarındaki suçları engellemek için kararlılık gerektiğini vurgulayan Putin, sabah saatlerinde Federal Güvenlik Servisinin (FSB), tanınmış bir Rus gazeteci ve televizyoncusuna cinayet planlayan bir terörist grubun faaliyetlerini engellediğini açıkladı.

Avrupa ve ABD’deki yüksek seviyeli diplomatların, Ukrayna’yı savaş alanında kazanmak için tüm kaynaklarını kullanmaya çağırdığını belirten Putin, şunları kaydetti:

“ABD ve Avrupalı ortaklarımızın çok tuhaf diplomasileri var. Diplomatlar bile bu çağrıyı yapıyor. Ancak bunun imkansız olduğu anlaşılınca başka bir görev öne çıkıyor; Rus toplumunu bölmek, Rusya’yı içerden yok etmek ama bu da çalışmıyor. Toplumumuz olgunluk, dayanışma gösteriyor, ordumuzu destekliyor.”

​​​​​​​Putin, bütün bunlarla bağlantılı olarak Ukrayna’nın güvenlik kurumlarıyla çalışan CIA dahil Batı istihbarat örgütlerindeki çalışanları soyadına kadar bildiklerini söyledi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay