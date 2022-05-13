Putin’den tepki çeken karar! Türkiye'nin teklifini reddetti

Kırım Tatar halkının milli lideri, Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Türkiye’nin; Mariupol kentindeki Azovstal fabrikasında bulunan Ukrayna askerlerini tahliye etmeyi ve savaş bitene kadar onları Türkiye’de tutmayı teklif ettiğini ancak Rusya’nın söz konusu teklifi reddettiğini açıkladı.

Rusya, Ukrayna’nın Mariupol kentini aylardır bombalayarak yok ediyor. Kentteki Azovstal fabrikasında kuşatma altında kalan yüzlerce Ukraynalı asker, Rus işgalcilere karşı koymaya devam ediyor. Nisan ayı sonunda Azovstal’de bulunan 36. taburun komutanı Sergiy Volına ve Kırım Tatar doktor Hasan, Türkiye Cumhuriyeti Recep Tayyip Erdoğan’a yardım çağrılarını içeren videoları yayımladı. Kırım Tatar halkının milli lideri, Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Erdoğan’a yapılan bu çağrılardan sonra Türkiye’nin Rusya ile irtibata geçtiğini ve Mariupol kentindeki Azovstal fabrikasında bulunan Ukrayna askerlerini gemiyle tahliye etmeyi teklif ettiğini bildirerek şunları kaydetti:

“4 Mayıs’ta, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Ukrayna’ya geldi. Mariupol’de kalan kahraman askerlerimizin kurtarılması için Türkiye’nin yaptıklarını anlattı. Erdoğan iki kere Putin ile görüştü. Kalın ise Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüştü. Kalın Şoygu’ya dedi ki: ‘ İstanbul’da 2 bin kişiyi taşıyabilecek bir gemimiz var. Sizinle anlaşmaya varır varmaz Berdyansk’taki limana gelebilir. Gemide bulunan araçlar askerleri Mariupol’den Berdyansk limanında bulunan gemiye taşır. Türk tarafı bu askerlerin savaş bitene kadar Türkiye’de tutulacağını garanti ediyor.’”

Kırımoğlu’nun anlattığına göre, Türk tarafının teklifini reddeden Şoygu sadece sivillerin tahliyesine izin vereceklerini Zelenskıy’ın de askerlere teslim olma emrini vermesi gerektiğini söyledi; buna karşılık olarak İbrahim Kalın ise bu Şoygu’ya hiçbir başkomutanının askerlerine teslim olma emrini vermeyeceğini belirtti.

"Mariupol büyük acımız"

Arabulucu olarak Türkiye’nin; Azovstal fabrikasında bulunan Ukrayna askerlerinin, Ukrayna ordusu tarafından esir alınan Rus askerleriyle takas edilmesini teklif ettiğini ancak bu teklifin de kabul edilmediğini belirten Kırımoğlu. “Mariupol bizim acımız ve gururumuz. Mariupol’de savaşan askerlerin Ukrayna’nın özgürlüğü ve bağımsızlığı mücadelesine sağladığı katkı paha biçilemez. Onlar görevlerini yerine getirdi. Bu askerlerin kurtarılması için tüm önlemler alınmalı.” dedi.

Kaynak: qha