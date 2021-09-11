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Dünya Putin'den Taliban'ı kızdıracak talimat! Resmen duyurdular
Dünya

Putin'den Taliban'ı kızdıracak talimat! Resmen duyurdular

Taliban'ın yeni hükümet törenine davet ettiği Rusya'dan dikkat çeken bir adım geldi. Daha önce törene katılacağını duyuran Rus hükümeti, bu karardan vazgeçtiklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-09-11 10:06:00 -
Putin'den Taliban'ı kızdıracak talimat! Resmen duyurdular

Kremlin, Taliban'ın Afganistan'da açıkladığı yeni hükûmetin yemin törenine katılmayacaklarını açıkladı.

Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban, yeni hükûmeti duyurmadan önce düzenlenecek törene, Türkiye ve Rusya'nın da dâhil olduğu çeşitli ülkeleri davet ettiklerini açıklamıştı.

Kremlin, Rusya'nın Taliban'ın yeni hükûmetinin törenine katılmayacağını duyurdu.

Ne olmuştu?

El Cezire Arapça servisinin haberine göre Taliban, yeni hükümetin tanıtım törenine Türkiye, Çin, Rusya, İran, Pakistan ve Katar'ı davet etmişti.

Törene davet edilen diğer ülkelerin katılım sağlayıp sağlamayacağı konusu henüz netlik kazanmış değil.

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