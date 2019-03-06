0553 313 94 23

Putin'den sert sözler! "ABD, sistemi sarsacak bir adım attı"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilmesini eleştirerek, "ABD, INF'den çekilerek uluslararası güvenlik anlaşmalarıyla kurulan sistemin tümüyle sarsılmasına yönelik doğrudan bir adım attı." dedi.

06 Mart 2019 Çarşamba 16:16
Putin'den sert sözler! "ABD, sistemi sarsacak bir adım attı"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "ABD, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilerek uluslararası güvenlik anlaşmalarıyla kurulan sistemin tümüyle sarsılmasına yönelik doğrudan bir adım attı" dedi.

Putin, başkent Moskova'da düzenlenen Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Yönetim Kurulu toplantısında konuştu.

Yabancı istihbarat vurgusu

Yabancı istihbarat servislerinin, Rusya'daki faaliyetlerini artırmaya çalıştığını savunan Putin, "Yabancı istihbarat servisleri, Rusya'daki siyasi, ekonomik, bilimsel ve teknolojik bilgilere erişim sağlayabilmek için ellerinden geleni yapıyor. Bu girişimlere karşı modern metotlarla etkin şekilde mücadele etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

"Sistemin sarsılmasına yönelik bir adım"

ABD'nin INF'den çekilme kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Putin, şunları söyledi:

"ABD, INF'den çekilerek uluslararası güvenlik anlaşmalarıyla kurulan sistemin tümüyle sarsılmasına yönelik doğrudan bir adım attı. Söz konusu adım, ülkelerin mevcut faaliyetlerine yönelik durumu olumsuz yönde değiştiriyor. Bu nedenle FSB çalışanları da dahil olmak üzere tüm birimlerin verilen görevleri hızlı ve etkin şekilde çözmelerini bekliyorum."

Geçen ay başında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ile 1987'de imzaladığı, menzili 500 ila 5 bin 500 kilometre olan ve nükleer başlık takılabilen füzelerin yasaklanmasını öngören INF'den tek taraflı çekileceğini açıklamıştı.

Putin ise INF’nin askıya alınmasına ilişkin kararnameyi hafta başında imzalamıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 16:16
  1. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
  2. Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF)
  3. ABD
  4. flaş açıklama

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Piyasalarda gün sonu
    1. Piyasalarda gün sonu
    2. Taşıma bandındaki kaçak elektrik..
    3. Motosikletiyle kaza yapan banka..
    4. Devlet terör mağdurlarının yarasını..
    5. Terör örgütü KCK'nın Türkiye sorumlusu..
    6. Tekere takılan eşarp kazaya neden..
    7. Borsa günü düşüşle tamamladı
    8. Borsa günü düşüşle tamamladı
    9. Vinicius Junior'ın sakatlığı ciddi
    10. CHP Lideri Kılıçdaroğlu’ndan AK Parti..
    11. Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe..
    12. Cezayir seçimleri Arap Birliği..
    13. Binali Yıldırım Çamlık Millet..
    14. Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm
    15. Emeklilere müjde! Ödemeler artırılıyor
    16. "Sigara bağımlıları tam bir esaret..
    17. Mantar deposundaki işçi akıma kapılıp,..
    18. "El-Aksa Televizyonu'nun terör..
    19. Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
    20. Berberde 306 parça tarihi eser ele..
    21. Talep şaşırttı! Fenerbahçe büyük gelir..
    22. Şahin’in istihdam projelerine TSO’dan..
    23. Hentbol: Erkekler Süper Lig
    24. Endonezya, İsrail'in Filistinlilere..
    25. Milli Eğitim Müdürlü ile Müftülük..
    26. Bartın Üniversitesi’ne Muaythai’de 7..
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da
    28. Kamyonet dereye uçtu: 2 yaralı
    29. BÜ öğrencisi Buse Tosun Dan Kolov’da..
    30. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr...
    AK Parti'den yeni parti açıklaması
    AK Parti'den yeni parti açıklaması
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'