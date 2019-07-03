Putin'den Savunma Bakanı Şoygu'ya kritik görev!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile yaptığı görüşmede kendisine Rus Deniz Kuvvetleri'ne ait denizaltı aracında çıkan ve 14 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangının nedenlerini ortaya çıkarmak üzere aracın çekildiği Severomorsk'a gitme talimatı verdi.

Putin, "Raporları bizzat dinlemek ve komisyonu bu trajedinin nedenlerini koşulsuz olarak ortaya çıkarmaya yönlendirmek üzere Severomorsk'a gitmenizi rica ederim. Oradan döndükten sonra bizzat bana rapor etmenizi rica ederim" diye konuştu.

"Ordumuz için büyük kayıp"

Putin, görüşmede, yangında çok sayıda nitelikli insanın hayatını kaybettiğini belirterek, "Kazanın meydana geldiği gemi sıradan bir gemi değildi. Hayatını kaybeden 14 kişi arasında 7 birinci seviye kaptan vardı ve 2'si Rusya Kahramanı ödülüne sahipti. Bu kaza Rusya ve ordumuz için büyük bir kayıp." ifadesini kullandı.

Ölen denizcilerin yakınlarına başsağlığı dileyen Putin, Şoygu'ya yönelik, "Kazadan kurtulanlara ve ölen denizcilerin ailelerine gerekli yardımların sağlanmasını, kazaya ilişkin araştırmayla şahsen ilgilenmenizi ve bana rapor vermenizi istiyorum." dedi.

"Kazanın nedenleri araştırılıyor"

14 denizcinin hayatını kaybettiği denizaltı aracında çıkan yangınla ilgili Putin'i bilgilendiren Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise, şu anda araçtaki incelemelerin devam ettiğini ve kazanın nedenlerinin araştırıldığını aktardı.

Şoygu, "14 denizci hayatını kaybetti, mürettebatın kararlı eylemleri sonucu çıkan yangın söndürüldü. Denizaltı aracı şu anda Severomorsk'taki üste bulunuyor, aracı inceleme çalışmaları sürüyor, olup bitenin nedenleri araştırılıyor" ifadelerini kullandı.

Şoygu, kazanın nedenlerinin soruşturulması için Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın başkanlığında bir komisyon oluşturulduğunu da ekledi.