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Putin'den 'ortak ordu' fikrine destek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yıl dönümü kapsamındaki törende önemli mesajlar verdi.

11 Kasım 2018 Pazar 17:37
Putin'den 'ortak ordu' fikrine destek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurulmasını önerdiği ortak Avrupa ordusunun çok kutuplu dünya düzenini pekiştirmeye katkı sunacağını belirtti.

Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yıl dönümü kapsamındaki etkinlikler için Paris'e giden Putin, Russia Today (RT) France'a demeç verdi.

Paris'te ABD Başkanı Donald Trump'la henüz buluşma fırsatı bulamadığını, fırsat doğması halinde kısa bir görüşme yapabileceklerini kaydeden Putin, Macron'un ortak Avrupa ordusu önerisiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

'Avrupalıların bağımszı hareket etmek istemesi doğal'

Ortak Avrupa ordusunun yeni bir fikir olmadığını ve Macron'un bu konuyu yeniden gündeme getirdiğini belirten Putin, "Avrupa, büyük bir ekonomik oluşum, kapsamlı ekonomik birlik ve Avrupalıların bağımsız, kendilerine yetecek güçte, savunma ve güvenlik alanında egemen olmak istemesi son derece doğal. Bu bakımdan, ortak Avrupa ordusu çok kutuplu dünya düzeninin pekiştirilmesine katkı sunacak" dedi.

'Batı, Rus basının çalışmalarını engellememeli'

Putin, Batılı ülkelere kendi topraklarında faaliyet gösteren Rus basın kuruluşlarının çalışmalarına demokrasi ilkeleri çerçevesinde yaklaşma çağrısı da yaptı.

Rus lider, şu ifadeleri kullandı: "Bilgiye, bilgi değişimine, özgür bilgi yaymaya yönelik ortak yaklaşımlar geliştirilmesi önemli. Batılı meslektaşlarımızdan, her zaman demokrasinin temel ilkelerinden birinin bilgi yayma özgürlüğü olduğunu duyduk. Basın kuruluşlarının iyi ve kötü diye sınıflandırılması kabul edilemez. Bu, demokrasiyle bağdaşmıyor."

'Trump'la G-20 zirvesinde görüşebiliriz'

Putin'e Trump'la gelecekte görüşüp görüşmeyecekleri de soruldu.

Paris'te ev sahibi tarafın çalışma programını ihlal etmemek için uzun süreli görüşme yapmayacaklarının altını çizen Putin, Trump'la G20 zirvesinde ya da daha sonra buluşabileceklerini, ABD tarafıyla diyaloğa her zaman hazır olduklarını belirtti.

'ABD ile tüm düzeylerde tam kapsamlı diyalogdan yanayız'

Rus lider, Moskova ve Washington arasında tüm düzeylerde tam kapsamlı diyalog kurulmasını istediklerini de söyledi.

Putin, "Hem onlar hem de biz bunu istiyoruz. Ancak üst düzeyde ya da en üst düzeyde diyalogdan daha önemlisi, uzmanlar düzeyinde diyalog kurulmasıdır. Umarım, bu tam kapsamlı diyalog süreci yeniden başlar. Biz buna hazırız. Zaten Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilmeyi planlayan biz değil, ABD tarafı" diye konuştu.

Trump tepki gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump ise dün Twitter'dan yaptığı bir açıklamayla Macron’un Rusya, Çin ve hatta ABD’den korunmak için Avrupa ordusu kurulması önerisine tepki gösterdi. Trump, öneriyi “rencide edici” olarak nitelendirdi.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 17:37
  1. Putin
  2. Trump

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