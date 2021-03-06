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Dünya Putin'den 'önemli mesaja' cevap
Dünya

Putin'den 'önemli mesaja' cevap

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, İran lideri Ali Hamaney'in gönderdiği mesaja karşılık verdiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-06 19:38:00 -
Putin'den 'önemli mesaja' cevap

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, İran lideri Ali Hamaney'in gönderdiği mesaja karşılık verdiği belirtildi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Rusya'nın Tahran Büyükelçisi Levan Cagaryan, Putin'in mesajını Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti'ye iletti.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, 8 Şubat'taki Moskova ziyaretinde Hamaney'in Putin'e gönderdiği mesajı Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Başkanı Vyaçeslav Volodin'e iletmişti.

Moskova'daki havaalanında İranlı gazetecilere açıklama yapan Kalibaf, iki ülke arasındaki stratejik ilişkiler çerçevesinde Rus hükümetine Hamaney'den önemli bir mesaj götürdüğünü belirtmişti.

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