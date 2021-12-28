Putin'den Omicron açıklaması: Sputnik V, etkisiz hale getiriyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eski Sovyet ülkelerinden oluşan Bağımsız Devletler Topluluğu liderleri ile St. Petersburg’da gerçekleştirdiği gayri resmi toplantı sırasında, “(Sputnik V aşısının geliştiricisi) Gamaleya Enstitüsü’nün yöneticisi ile görüştüm, bir araştırma yapmışlar: buna göre Sputnik V yeni Omicron varyantını kesinlikle etkisiz hale getiriyor” dedi.

“Sputnik V (Omicron varyantı karşısında) yaklaşık yüzde 90 civarında koruma sağlıyor” diye devam eden Putin, Rus aşısının şu an dünyanın pek çok ülkesinde yayılan bu varyanta karşı tam olarak hangi seviyede etkili olduğu sorusunun yanıtının ise ancak klinik çalışmaların sonucunda verebileceğini kaydetti.

Bunun yanında Putin, Sputnik V aşısının omicron varyantını etkisiz hale getiriyor oluşunun ‘yüzde 100 kesin bir bilgi olduğunu’ sözlerine ekledi.

Türkiye’nin de acil kullanım izni verdiği Sputnik V, Rusya’nın başkenti Moskova’daki Gamaleya Enstitüsü tarafından viral vektör ismi verilen bir yöntemle geliştirildi. Söz konusu yöntemde, koronavirüs parçacıklarını vücudun diğer bölgelerine taşıması için zayıflatılmış bir virüs kullanılıyor.

Vücut bu yöntemle koronavirüsün genetik kodunun bir bölümüne maruz bırakılıyor. Bu da bağışıklık sisteminin, gerçekten karşılaştığında, koronavirüs ile savaşabilmesini sağlıyor.

Etki oranı yüzde 97.6 olarak ölçülen Sputnik V aşısının koronavirüse karşı sağladığı kanıtlanmış yüksek koruma, İngiliz The Lancet dahil pek çok bilimsel yayında belgelenmiş durumda.