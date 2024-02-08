Putin’den nükleer silah cevabı: Saddam Hüseyin de öyle düşünüyordu

ABD ve Rusya gibi ülkeler çıkarlarına en ufak bir zarar veren ülkeleri ya tehdit ediyor ya işgal ediyor. Bunun en önemli örnekleri de Ukrayna, Irak ve Afganistan olarak karşımıza çıkıyor. Nükleer silah sahibi ülke olan Kuzey Kore ise hiçbir tehditten korkmuyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev arasında geçen diyalog gündem oldu. Tokayev'in nükleer silahlara karşı çıkan açıklamasına yanıt veren Putin, Saddam Hüseyin örneğini gösterdi.

Tarihe geçen diyalog

2019 yılında Valday Tartışma Kulübü'nün düzenlediği toplantıda iki lider arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

'Saddam Hüseyin de öyle düşünüyordu'

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tokayev'in "Nükleer silahlara sahip olmak güvenlik garantisi vermez ve Ekonomik olarak gelişmeyi engeller. Nükleer silah sahibi olmadan, ekonomiye daha fazla yatırım çekmek ve dünyadaki diğer ülkelerle iyi ilişkide olmak daha önemli." sözlerine Putin, "Saddam Hüseyin de öyle düşünüyordu." ifadeleriyle yanıt verdi.

Putin'in nükleer silah açıklamaları

Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesinin nükleer silah kullanma ihtimaliyle ilgili, "Rusya'nın askeri doktrininde, Rusya'nın nükleer silah kullanmasının olası 2 nedeni var. Birincisi; nükleer silahların bize karşı kullanılması, yani buna cevap olarak sözde bir karşı saldırıda kullanılmasıdır."

Bu silahların kullanılacak olmasının ikinci nedeninin; "Rus devletinin varlığına yönelik tehdit" olduğunu belirten Putin, “Rusya’ya karşı konvansiyonel silahlar kullanılsa bile Rusya’nın bir devlet olarak varlığı tehlikeye girer.” değerlendirmesinde bulundu.