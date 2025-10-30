  • İSTANBUL
Putin'den kıyamet torpidosu! Şehirler sular altında kalacak
Gündem

Putin’den kıyamet torpidosu! Şehirler sular altında kalacak

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya
Putin’den kıyamet torpidosu! Şehirler sular altında kalacak

Ukrayna Savaşı’nın 1345. gününde Rusya lideri Vladimir Putin, dünyaya soğuk savaş günlerini hatırlatan bir nükleer gözdağı verdi. Putin, nükleer motorla çalışan “Poseidon” torpido-dronunun ilk kez denizaltından başarılı şekilde fırlatıldığını duyurdu.

“Hem fırlatma motorunu hem de nükleer güç ünitesini aynı anda devreye soktuk” diyen Putin, bu testle birlikte Rusya’nın denizaltı tabanlı nükleer caydırıcılıkta yeni bir sayfa açtığını savundu.

Poseidon, Rusya’nın geliştirdiği ve NATO’nun “Kanyon” kod adıyla andığı otonom bir sualtı silahı. Yaklaşık 20 metre uzunluğunda, 10 bin kilometre menzile ve 185 km/s hıza ulaşabildiği belirtiliyor. En çarpıcı özelliği ise; nükleer başlık taşıyarak kıyı kentlerini radyoaktif bir tsunamiyle haritadan silebilme kapasitesi.

 

Putin, “Poseidon’un gücü Sarmat kıtalararası füzemizi bile geride bırakıyor” diyerek Batı’ya açık bir mesaj gönderdi.

Moskova’nın bu açıklaması, nükleer rekabetin yeniden tırmandığına dair endişeleri artırırken, Washington’da da alarma neden oldu.

Putin sadece Poseidon’la yetinmedi; geçtiğimiz pazar günü de “uçan Çernobil” lakaplı nükleer motorlu Burevestnik füzesinin saatler süren test uçuşunu duyurmuştu. Uzmanlar, bu silahların havada radyoaktif parçacıklar yaydığını belirtiyor.

Rusya’nın peş peşe gelen bu duyuruları, nükleer kabus senaryosunun yeniden kapıya dayandığı yorumlarına yol açtı.

