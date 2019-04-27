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Putin'den İdlib'e operasyon açıklaması

İDlib'deki son duruma ilişkin konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ben bunu göz ardı etmiyorum. Fakat Suriyeli dostlarımızla birlikte, insani durumu göz önüne alarak bunun bugün uygun olmadığını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

27 Nisan 2019 Cumartesi 15:26
Putin'den İdlib'e operasyon açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "(İdlib'de askeri operasyon) Ben bunu göz ardı etmiyorum. Fakat Suriyeli dostlarımızla birlikte, insani durumu göz önüne alarak bunun bugün uygun olmadığını düşünüyoruz." dedi. 

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Çin'in başkenti Pekin'de "Bir Kuşak, Bir Yol" konferansından sonra düzenlediği basın toplantısında, Suriye ve Ukrayna meseleleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İdlib'deki gruplara yönelik askeri operasyon ile ilgili olarak Putin, "Ben bunu göz ardı etmiyorum. Fakat Suriyeli dostlarımızla birlikte, insani durumu göz önüne alarak bunun bugün uygun olmadığını düşünüyoruz." ifadesini kullandı. 

Suriye’de Anayasa Komitesi’nin kurulmasını muhalif gruplarının yavaşlattığını öne süren Putin, "Tüm muhalif gruplarla çalışacağız. Sabırla, ısrarla, bu komitenin oluşturulması için çaba edeceğiz. Çünkü bu, siyasi sürecin başlangıcı için temel olarak düşünülebilir." şeklinde konuştu.

Ukrayna'daki seçimler

Ukrayna Devlet Başkanlığı seçimlerinin galibi Vladimir Zelenskiy ile  görüşme ihtimaliyle ilgili olarak Putin, "İleride bir görüşmemiz olursa, müzakerelere başlarsak, ben bunu göz ardı etmiyorum. İlk önce Ukrayna’nın güneydoğusundaki çatışmanın sonlandırılmasını konuşmamız gerekecek. Minsk anlaşmalarının uygulanması, tek çözüm yoludur." dedi.

Putin, Ukraynalıların kendi devlet başkanından Donbas sorunun çözmesini beklediğini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 15:26
  1. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
  2. İdlib
  3. Çin
  4. Ukrayna seçimleri

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