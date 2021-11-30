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Dünya Putin'den hükümete "Omicron" talimatı
Dünya

Putin'den hükümete "Omicron" talimatı

Rusya Lideri Vladimir Putin, Omicron adı verilen yeni koronavirüs varyantının ortaya çıkması nedeniyle hükümete bir hafta içinde yeni eylem planı sunma talimatı verdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 16:36:00 -
Putin'den hükümete "Omicron" talimatı

VTB Capital bankasının düzenlediği 'Rusya Çağırıyor' yatırım forumunda konuşan Vladimir Putin, "Hükümetten bir hafta içinde yeni koronavirüs varyantının yayılma riskleriyle ilgili güncel bir eylem planı hazırlamasını rica ediyorum" dedi.

Omicron varyantının pandemiden sonra küresel ekonominin toparlanma temposunu etkilediğini belirten Putin, "Ekonomi yavaş yavaş toparlanıyor, ancak bu toparlanmanın temposu soru işareti oluşturuyor. Bunun nedeni herkes tarafından iyi biliniyor; yeni bir koronavirüs varyantının neden olduğu yeni hastalık dalgası. Bu yüzden tüm dünyadaki hükümetler yeniden kısıtlamalara başvurmak zorunda kalıyor" ifadelerini kullandı.

Omicron varyantının sonuçlarının ne kadar ciddi olduğunun birkaç hafta içinde anlaşılacağını kaydeden Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Koronavirüsteki her türlü değişikliğe hazırlıklı olmalıyız. Her şeyden önce, testlerin ve aşıların etkinliğini sürekli olarak izlememiz, enfeksiyonun yayılmasını azaltmak için net algoritmalar kullanmamız gerekir. İlaç, oksijen, yedek yatak kapasitesi ve en etkili tedavi protokolleri de dahil sağlık sisteminin en üst düzeyde hazır tutulması önem arz ediyor."

"Rusya'da işsizlik azaldı"

Konuşmasında Rusya'daki dinamiklerden bahseden Putin, işsizliğin azaldığını ve işgücü piyasasının tamamen toparlandığını vurguladı.

Putin, "Eylülde işsizlik seviyesi yüzde 4.3'e düştü. Bu, pandemi öncesi seviye demek. Bugün Rusya'da işgücü piyasasının tamamen toparlandığını söyleyebiliriz. Henüz bu, dünyanın tüm önde gelen ekonomilerinde gerçekleşmedi" dedi.

"En büyük ekonomiler arasında bütçe politikasını normalleştiren ilk ülkeyiz"

"Stratejik görevimiz, Rusya ekonomisindeki pozitif eğilimleri desteklemek ve pekiştirmek, sürdürülebilir uzun vadeli kalkınmasını sağlamak veya uzmanların dediği gibi ekonomik büyümenin potansiyel temposunu artırmak" diye devam Putin, Rusya'nın dünyanın en büyük ekonomileri arasında pandemi koşullarında bütçe politikasını normalleştiren ilk ülke olduğunun altını çizdi.

 

 

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