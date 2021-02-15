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Dünya Putin'den gözdağı: Böyle devam ederse keseriz!
Dünya

Putin'den gözdağı: Böyle devam ederse keseriz!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, batılı ülkelerin Rusya’nın son yıllarda elde ettiği başarıyı hazmedemediğini belirterek, internet üzerinden Rusya’ya yönelik saldırıların devam etmesi durumunda bağlantıyı kesebileceğini dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 13:38:00 -
Putin'den gözdağı: Böyle devam ederse keseriz!

Moskova’da dün önde gelen medya kuruluşları yöneticileriyle yaptığı görüşmede durum değerlendirmesi yapan Vladimir Putin, Aleksey Navalni konusunun canını sıktığını imalı bir dille söyledi.

Rusya’ya yönelik saldırılar internet üzerinden organize ediliyor

Putin, “Tüm dünyada olduğu gibi Rusya’da da halkın salgından bezmiş olduğu bir ortamda sahneye çıkan bu figüran, vatandaşlarımızın hoşnutsuzluğunu kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak istiyor. Rusya’nın son yıllarda elde ettiği başarıları hazmedemeyen Avrupa ve ABD ise bizi zayıflatmak için bu tür çıkışlara destek veriyor. Burada yeni bir şey yok” dedi.

Bağlantıyı kesebiliriz

Navalni’nin ismini söylemeden onu figüran olarak niteleyen Putin, Rusya’nın iç istikrarını bozmak için yürütülen bu faaliyetlerin genelde internet üzerinden gerçekleştirildiğini de vurguladı. Putin, “Rusya’ya yönelik muhalif saldırıları genelde internet üzerindeki servisler organize ediyor. Bu saldırılar bariz düşmanlık hali alması durumunda erişimi kapatmayı da düşünebiliriz. Rusya kendi sosyal ağlarını geliştirme konusunda hazırlıklarını tamamlamak üzere” ifadelerini kullandı.

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