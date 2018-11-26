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Putin'den gerilimi tırmandıracak karar!

Ukrayna donanmasına ait 3 gemiye el koyan Rusya'da Devlet Başkanı Putin'in, Kerç Boğazı'nda yaşanan gerilim nedeniyle güvenlik konseyini toplama kararı aldığı ifade edildi.

26 Kasım 2018 Pazartesi 18:08
Putin'den gerilimi tırmandıracak karar!

Rus savaş gemilerinin, Kırım açıklarında Azak Denizi'nde Rusya kara sularını ihlal ettiği iddiasıyla Ukrayna savaş gemilerine müdahale ettiği bildirilmiş, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) teknesinden Ukrayna Deniz Kuvvetlerine ait gemilere ateş açıldığı açıklanmıştı.

Ukrayna gemilerinin Rusya’nın sınırlarını ihlal ederek Kerç Boğazı'na doğru ilerlemesinin çok tehlikeli bir provokasyon olduğunu söyleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, konuyla ilgili ciddi bir soruşturma gerektiğini belirtti.

"Ciddi bir provokasyon"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kerç Boğazı'nda olanlarla ilgili bütün bilgileri aldığını söyleyen Peskov, "Ciddi bir provokasyon var, bu nedenle Putin bütün bilgileri alıyor" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Kerç Boğazı’nda Ukrayna ile yaşanan gerginlik nedeniyle Rusya’ya uygulanabilecek yaptırımlardan ötürü endişe duymadıklarını belirtti. Lavrov, "Yaşanan olayların, Ukrayna üst yönetimi tarafından doğrudan verilen emirle uygulanmış bir provokasyon olduğu çok açık. Ukrayna tarafı bu eylemi planlarken ABD ve Avrupa’dan bazı kazançlar sağlamayı umuyorlardı" ifadelerini kullandı.

"Batı'ya çağrıda bulunuyoruz"

Ukrayna gemilerinin Rusya sınırında tahrik edici davranışlarda bulunduğunu öne süren Lavrov, "Ukrayna gemileri, Azak Denizi ve Karadeniz’deki normal deniz trafiğini riske atacak davranışlar sergiledi. Seçimler öncesinde siyasi skor peşinde koşanların sakinleştirilmesi için Batı'ya çağrıda bulunuyoruz." dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı, Karadeniz'de yaşanan Rusya-Ukrayna gerginliğinin ardından açıklama yaptı. Ukrayna Dışişleri Bakanı, Ukrayna'nın kendisini savunma hakkı olduğunu, dünyanın resmi açıklamalarla kendini kısıtlamaması gerektiğini söyledi.

Aynı zamanda, Rusya, Ukrayna donanmasının üç gemisinin sınır ihlali yapması yüzünden Kerç Boğazı'nda yaşana gerilim nedeniyle Ukrayna maslahatgüzarını Dışişleri'ne çağırdı.

HABERTÜRK

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 18:08
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