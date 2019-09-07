Putin'den gerilimi tırmandıracak açıklama: Babacık her şeyi aldı, bu iş bitmiştir

Rusya Devlet BaşkanıVladimir Putin, Vladivostok’taki Doğu Ekonomi Forumu’nda kapsamında toplum temsilcileriyle yaptığı görüşme sırasında, Kuril Adaları'nın aidiyetiyle ilgili yaptığı değerlendirmede, 'Babacık (Stalin) her şeyi aldı, bu iş bitmiştir.' dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre Doğu Ekonomi Forumu’ndaki görüşme sırasında, ‘7 Okyanus’ Deniz Eğitim Merkezi Direktörü Anatoliy Ştanko, Kuril Adaları’nın statüsü ve aidiyetiyle ilgili tarihte çeşitli tarihlerin belirtildiğini söyledi. Putin, buna yanıt olarak, İkinci Dünya Savaşı sonucu Kurillerin Sovyetler Birliği’ne geçtiği gerçeğinden hareket ettiğini söyledi.



Putin, “Gelin bu başlangıç noktasına dayanalım. Babacık (Josef Stalin) her şeyi aldı, bu kadar, iş bitmiştir. Halkların babası” dedi.

Rusya ile Japonya arasındaki 'Kuril Adaları' gerilimi

Rusya ve Japonya'nın gelecek yıllarda ikili ilişkilerinde gündemlerini meşgul etmeye devam edecek Kuril adaları anlaşmazlığı 74 yıl önce başladı.



Anadolu Ajansı'nın haberine göre, İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Sovyetler Birliği, Japonya'nın Pasifik Okyanusu ile Ohotsk Denizi'ni birbirinden ayıran yaklaşık bin 300 kilometre boyunca uzanan Kuril adalarını 1945'te ilhak etti.



Japonlar, adalar zincirinin en güneyinde bulunan Iturup, Kunaşiri, Şikotan ve Habomai adaları üzerinde hak iddiasından vazgeçmedi.



Sovyetler Birliği, 8 Eylül 1951'de müttefik kuvvetler ve Japonya arasında düzenlenen San Francisco Barış Antlaşması Konferansı'na katılarak, Japonya'nın 4 ada üzerindeki hak iddiasından vazgeçmesini talep etti ancak bunun kabul edilmemesi üzerine Sovyetler Birliği, San Francisco Barış Antlaşması'nı imzalamadı.



Söz konusu antlaşmada Japonya'nın ele geçirdiği pek çok bölge ile hak devirleri yer almasına rağmen söz konusu 4 ada ile ilgili net ifadelerin yer almaması iki taraf arasındaki tartışmanın temeli oldu.



Moskova, ihtilaflı adaların İkinci Dünya Savaşı'nda elde ettiği galibiyetin sonucu olarak Sovyetler Birliği'ne katıldığı görüşünü savunurken, Tokyo ise tarihi ve hukuki açıdan bu adaları Japon toprağı olarak görüyor.



Rusya açısından stratejik olarak önemli olan Kuril adaları, Rus donanmasının Pasifik Okyanusu'na çıkışı için stratejik bir konumda bulunuyor. Rus denizaltılarının da açık okyanuslara çıkışını sağlayan bu adalar, Rus donanmasının harekat kabiliyeti ve bölgesel güvenliği açısından önemli bir bölge olarak değerlendiriliyor.

Müzakereler, 2014'te Ukrayna krizi nedeniyle dondurulmuştu

Sovyetler Birliği ve Japonya arasında bir barış antlaşması imzalanamamasına rağmen 1956'da diplomatik ilişkiler kuruldu ve Japonya-Sovyet Ortak Deklarasyonu imzalandı.



Bu ortak deklarasyon temelinde barış anlaşması yapılması için başlayan müzakereler, 2014'te Ukrayna krizi nedeniyle dondurulmuştu.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin eylül ayında 4. Doğu Ekonomi Forumu için Rusya'nın Vladivostok şehrinde Abe ile görüşmüş ve anlaşmazlığa ilişkin her iki ülkeye de uygun bir çözüm bulmaya hazır olduklarını bildirmişti.



Japonya Başbakanı Şinzo Abe ise "Her iki tarafın da hukuki pozisyonu ihlal edilmeden gerekenler yapılabilir." ifadesini kullanmıştı.



Singapur'da geçen yıl kasım ayında düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) zirvesinde bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Putin ile Japonya Başbakanı Abe, 1956 tarihli ortak deklarasyon temelinde bir barış anlaşması yapılmasına ilişkin müzakereleri artırma konusunda mutabık kalmıştı.