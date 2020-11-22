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Dünya Putin'den flaş Karabağ açıklaması
Dünya

Putin'den flaş Karabağ açıklaması

Rusya Lideri Vladimir Putin, Dağlık Karabağ ile ilgili anlaşma imzalanırken Rusya’nın sadece arabulucu rolünde olduğunu ve tarafların barışçıl bir şekilde ayrılması için yükümlülük üstlendiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 15:38:00 -
Putin'den flaş Karabağ açıklaması

Rus devlet televizyonu Rossiya 1'e konuşan Putin, Dağlık Karabağ'la ilgili anlaşma imzalandığı sırada Rusya'nın sadece arabulucu rolünü yerine getirdiğini ve tarafların barışçıl bir şekilde ayrılması için yükümlülük üstlendiğini ifade etti.

Putin, "Rusya, yalnızca arabulucu rolünü yerine getirdi ve tarafların barışçıl bir şekilde ayrılmasını sağlamak için bu belge kapsamında yükümlülük üstlendi. Şimdi zaten bunu yapıyoruz” diye konuştu.

Anlaşmanın mimarlarının Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan olduğunu vurgulayan Putin, "Metne gelince, üzerinde üçümüz çalıştık; ben, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan. Başka türlü olması mümkün değildi, zira aslında bu iki taraf arasında olan bir anlaşmaydı" ifadelerini kullandı.

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