0553 313 94 23

Putin’den flaş açıklama! ‘Türkiye sayesinde başardık’

Uluslararası haber ajanslarının yöneticileriyle bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye, Rusya ve İran sayesinde Suriye'de kan dökülmesini sona erdirmeyi başardıklarını söyledi.

07 Haziran 2019 Cuma 15:14
Putin’den flaş açıklama! ‘Türkiye sayesinde başardık’

St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF 2019) uluslararası haber ajanslarının yöneticileriyle bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye, Rusya ve İran sayesinde Suriye'de kan dökülmesini sona erdirmeyi başardıklarını söyledi. Putin, İran ile ilgili soruya da yanıt verdi.

İran’la işbirliği

İran'ın nükleer programı hakkında görüşünü dile getiren Rusya lideri, "İran bugün nükleer programı en fazla denetlenen ülke durumunda. Bunlar boş sözler değil. Bunlar UAEK yönetimi tarafından da doğrulanıyor. Onlar şunu açık şekilde ifade ediyor: İran'ı denetliyoruz ve Ortak Kapsamlı Eylem Planı'na ilişkin tek bir ihlal dahi bulamıyoruz" dedi.

Putin İran ile Suriye'de işbirliği yaptıklarına işaret ederek, "Evet, İran'ın füze programları birileri için endişe verici olabilir, ancak bu başka bir problem. Birisinin bölgesel politika ya da İran'ın Suriye'deki faaliyeti hakkında endişeleri olabilir. Biz aksine, Suriye'de İran'la işbirliği yapıyoruz. İran'ın, Türkiye'nin ve Rusya'nın sayesinde Suriye'de kan dökülmesinin sona erdirilmesi konusunda çok şey başardığımızı düşünüyorum. İran bu işe büyük katkı yaptı. Dahası, esneklik bile gösterdi: bölgesel güçlerle çalışmak ve Suriye sorununu çözmek için elverişli koşullar oluşturmak için birliklerini Golan Tepelerinden geri çekti. İran birçok olumlu adımlar attı" şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 15:14
  1. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF 2019)
  2. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
  3. Türkiye
  4. Rusya
  5. İran
  6. Suriye

YORUM YAZ

  • AYH8N ERG8N8Z EWET AYH8N ERG8N8Z EWET 21 dk önce
    Trumpun anlaşma stratejisi önşartlı,yapıcılıktan uzaktaABD menfaatlerine bağnaz derecesinde düçar bir olgu ve yapılanmayı egosundabarındırır.gorevde kaldığı süre zarfında dünya stratejik, demografik insani varlık akıbeti barıştan uzak sürekli tehlike ve endişe arz ediyor.Rusyanin ve diğer ülkelerin hertürlüacil acil önlem tedbirleri gayri ihtiyari önemine binaen çok büyük zorunluluk ve sorumluk arz ediyor. Siyasi ve stratejik ergumanlar ne gerektiriyor ve bağımsızlığımızı,güçler dengesindeki yerimizi sağlayacak donanımların en iyi kazanımları milli menfaatlerimiz Için titizlikle yapmış ve yapacağız.bundan kimsenin şüphesi olmasın.ABD nin ortadoğu daki ileri karakolu ve uydusu ısrail in stratejik anlamda bağlarını bedbaht ve ferasetsiz tek dünya düzenin nizami köleleri bazı körfez ülkeleriyle girdiği sratejik ve ekonomik işbirliği ABD nın oluşturmak istediği tek kutuplu dünyanın saç ayaklaridir. Dünyanın her bölgesinde kendine askeri ve ekonomik bağlarla bağlı uydu devletleri kulanarak,tek kutuplu dünya liderliğine adım adım ilerlemektedir.bu süreçte herşey etik ve mübah mentalitesiyle ingiltereyi avrupa birliğinden ayirip; çini ticarî ambargolarla baskilayip malum olan paranoyak sratejik ,askeri,ekonomik tek kutuplu totaliter oluşumuna hızla ilerlemektedir.burada demokraside minarenin çalınan kılıfıdır.Mucadele ise doları pasifize eden ekonomik ve askeri oluşumları icine alan birlikteliklerdir . ABD 'ülkelerin milli kimlikleri üzerinden rant devsirmeye alışık bir ülke olduğundan sömürge mentalitesini kuresel ekonomi çarkıklarını işleterek gerçekleştir.Bu zorunlu uydu tabiliginin başka modelidir ki her türlüsünden bağımsızlık kavramına terstir ve hür doğmuş hür yaşamış bir millet olarak bize tarihi misyonumuz açısından da uymaz bunun en Iyi anlatımı (anlatımida)S-400 lerin alımından geçer milli savunma konseptine ileri teknolojilerle entegre edilmesi ise milli bekârmız ve varlığımız için onur kaynağıdır. ABD nin milli kimlikler üzerinden rant devşirmesi en amiyane tabiriyle aşağılık bir barbarlıktır. ABD NIN ortadoğuda irani hedef alan siyasi açılımı ırak takı eski baas ve suriyedeki simdiki esat yönetiminin katliamlarindan daha tehlikeli bir senaryoya imza atmasi cok tehlikeli gelişmeleri doğurur ki;Bu ABD nın hedeflerinin çok büyük olasılıkla sapmasına neden olan ve tüm dünyayı icine alan kaotik ortamı doğurur. ABD güdümündeki kendilerini dev aynasında gören körfez deki o malum devletçikler ABD askerlerini lejyoner sistemiyle ülke savunmasına katarak çakma motifiyle ABD nın ortadoğuda devam eden eyaletleri olarak sisteme entegre edilmişlerdir dahası kirilgan emirliklerinin statüleri ABD nın o bolgedeki girişeceği Macerayala bire bir ilintili olup ; dimyata pirince giderken eldeki bulgurdan olmayi gerektiren bir istikbal olgusunun tehlikesini de tasimaktadir.Dolayısıyla son ,söz, ses özgür iradeleri olan tam bağımsız körfez ve ortadoğu ki ülkelerin (!)değil..ABD nin oluşacaktır. yani; spatuladaki harci karan baris yanlısı iran suren ise ABD olacaktir.ABD nin başındaki zatın amacı zaafını ve egolarını paranoyak bir şekilde iran ve körfez üzerinden ticaret,petrol ve paraya dönüştürerek ABD ekonomisine devamlı akan musluk misali gelir irad etmek,kendiside çok iyi biliyorki körfez ve ortadoğu batağından çıkamayacağını dolayısıyla gayrı meşru kimliğigi ile aba altından sopa gösterek göz korkutup,daha cok nemalamanin Hesapi içinde.Oda biliyorki elin oğlunun armut toplamadığını.Cine yönelik yaptırımları cinin Sanayi ve teknoloji casusluğunadan ziyade uzak doğunun o bölgesinde ve diğer alanlardaki gücünü çin kaptırmış olmasidirki; AMERIKAN DERIN DEVLETI TARAFINDAN SON DERECE RAHATSIZLIK VERICI OLARAK ADLEDILIP ANLAMLADIRILMISTIR. BU RAHATSIZLIK UZUN VADEDEDE AMERİKAYI TAHTINDAN EDECEK BIR REALİTE OLARAK PENÇESİNE ALMIŞTIR. SIKINTI DERIN VE KAOTIKTIR.ZAMANLA ABD 'YI BIRBIRINE BAĞLAYAN EYALETLERİ BILE ETKILEYEBILECEK ;DOLASYISIYLA EKONOMİK BIRLIKTELIGI DE ÇÖZECEK GÜÇTE ABDnin dünya barisina katkısı anlaşma ve uzlaşma mantığından geçmesi kendi egosu ve mantalitesi olan kovboy mantığına ve onun hamisi olan teksas ruhuna koşulsuz hizmet etmesi yani at,kovboy, kement ilişkisiyle ilintili olup izlediği siyet acısıylayda kıratın çiftesi pek olur öğretisinden veiatnmdan beri hatırlamamış olmaması. ipek yolu ticaret medeniyetinin bir parçası olan iran ve çin akabindede Rusya ve Kuzey kore bu hatırlatmayı en iyi şekilde yapmak için can siperhane bir şekilde üstün silahlarıyla ABD yi bu coğrafya da bekliyorlar olacağından kimsenin zerre kadar şüphesi dahi olmasın bu kaotik ortamın yarayacağı kaos islam topraklarından eskiyalikla yaralanan (nemalan) zorba ,zalim israilin sonunu da getir.Bu medeniyet temsilcileri bugünkü medeniyet tarzı ile tüm güç dengesini bu kovboy mantığı 'na dayalı güçler dengesi üzerine kurduğu, dış siyasetini barıştan uzak zorbalıkla dayatma,ötekileştirme ,beriketlestirme ve ayrimlastirmayla idame ettiğini, edeceğini zanederek ecelinin de senaryolar ını tarih sayfalarına yazdığının+,yazabileceginin farkında değil dolayısıyla aymaz bir şekilde güç tutkusu ve sarhoşluğu içinde kaderinin girdabında tarihin karanlık sayfasına geçemeye dünden de daha yakın. Malum, ABD potansiyel haydut kimliği ile yaptığına jandarmalık diyorsada bunun hür vicdanlardaki adı barbarlık ve yamyamliktir.cunku kendi milli kimliğinde bu vardır.Bu kimlik derin devletinin kendi kimliğidir.yani sonunda yakala ye ve yut olan aşağılık prensibiyle çalışır. Turmp kişilik vasıflarıyla agresif yoğun psiko analizi dipte kendinden ve ideallerinden başka dünya kabul etmeyen zorba,ABD nin yahudi demokrasisinin faşist zavallı diktatörüdür insanlik erdeminde kafa tasicilik zihniyeti olan zorba,kimliksiz bir kimlik olarak amerikan değerlerini ve mantalitesini koşulsuz egolarıyla şekillendiren, sorgulayarak biçimlendirerek ayaklar altına alan psikolojide psiko analize yeni terimlerle kanalize olacak biri olarak dünya tarihinde bu terimle anılacak ve yargılanacak biri.sorgusuz mo...on mentalitesi ve deger yargisi gercek dunyadan ve insanlik degerlerinden izafi bir soyutlukla uzakta,amerikanin muhafazekaliginin ve katoliginin yeni değer yargısı olarak anılacaktır. ABD nin ortadoğu daki ileri karakolu ve uydusu ısrail in stratejik anlamda bağlarını bedbaht ve ferasetsiz tek dünya düzenin nizami köleleri bazı körfez ülkeleriyle girdiği sratejik ve ekonomik işbirliği ABD nın oluşturmak istediği tek kutuplu dünyanın saç ayaklaridir. Dünyanın her bölgesinde kendine askeri ve ekonomik bağlarla bağlı uydu devletleri kulanarak,tek kutuplu dünya liderliğine adım adım ilerlemektedir.bu süreçte herşey etik ve mübah mentalitesiyle ingiltereyi avrupa birliğinden ayirip; çini ticarî ambargolarla baskilayip malum olan paranoyak sratejik ,askeri,ekonomik tek kutuplu totaliter oluşumuna hızla ilerlemektedir.burada demokraside minarenin çalınan kılıfıdır.Mucadele ise doları pasifize eden ekonomik ve askeri oluşumları icine alan birlikteliklerdir . ABD 'ülkelerin milli kimlikleri üzerinden rant devsirmeye alışık bir ülke olduğundan sömürge mentalitesini kuresel ekonomi çarkıklarını işleterek gerçekleştir.Bu zorunlu uydu tabiliginin başka modelidir ki her türlüsünden bağımsızlık kavramına terstir ve hür doğmuş hür yaşamış bir millet olarak bize tarihi misyonumuz açısından da uymaz bunun en Iyi anlatımı (anlatımida)S-400 lerin alımından geçer milli savunma konseptine ileri teknolojilerle entegre edilmesi ise milli bekârmız ve varlığımız için onur kaynağıdır. ABD nin milli kimlikler üzerinden rant devşirmesi en amiyane tabiriyle aşağılık bir barbarlıktır. ABD NIN ortadoğuda irani hedef alan siyasi açılımı ırak takı eski baas ve suriyedeki simdiki esat yönetiminin katliamlarindan daha tehlikeli bir senaryoya imza atmasi cok tehlikeli gelişmeleri doğurur ki;Bu ABD nın hedeflerinin çok büyük olasılıkla sapmasına neden olan ve tüm dünyayı icine alan kaotik ortamı doğurur. ABD güdümündeki kendilerini dev aynasında gören körfez deki o malum devletçikler ABD askerlerini lejyoner sistemiyle ülke savunmasına katarak çakma motifiyle ABD nın ortadoğuda devam eden eyaletleri olarak sisteme entegre edilmişlerdir dahası kirilgan emirliklerinin statüleri ABD nın o bolgedeki girişeceği Macerayala bire bir ilintili olup ; dimyata pirince giderken eldeki bulgurdan olmayi gerektiren bir istikbal olgusunun tehlikesini de tasimaktadir.Dolayısıyla son ,söz, ses özgür iradeleri olan tam bağımsız körfez ve ortadoğu ki ülkelerin (!)değil..ABD nin oluşacaktır. yani; spatuladaki harci karan baris yanlısı iran suren ise ABD olacaktir.ABD nin başındaki zatın amacı zaafını ve egolarını paranoyak bir şekilde iran ve körfez üzerinden ticaret,petrol ve paraya dönüştürerek ABD ekonomisine devamlı akan musluk misali gelir irad etmek,kendiside çok iyi biliyorki körfez ve ortadoğu batağından çıkamayacağını dolayısıyla gayrı meşru kimliğigi ile aba altından sopa gösterek göz korkutup,daha cok nemalamanin Hesapi içinde.Oda biliyorki elin oğlunun armut toplamadığını.Cine yönelik yaptırımları cinin Sanayi ve teknoloji casusluğunadan ziyade uzak doğunun o bölgesinde ve diğer alanlardaki gücünü çin kaptırmış olmasidirki; AMERIKAN DERIN DEVLETI TARAFINDAN SON DERECE RAHATSIZLIK VERICI OLARAK ADLEDILIP ANLAMLADIRILMISTIR. BU RAHATSIZLIK UZUN VADEDEDE AMERİKAYI TAHTINDAN EDECEK BIR REALİTE OLARAK PENÇESİNE ALMIŞTIR. SIKINTI DERIN VE KAOTIKTIR.ZAMANLA ABD 'YI BIRBIRINE BAĞLAYAN EYALETLERİ BILE ETKILEYEBILECEK ;DOLASYISIYLA EKONOMİK BIRLIKTELIGI DE ÇÖZECEK GÜÇTE ABDnin dünya barisina katkısı anlaşma ve uzlaşma mantığından geçmesi kendi egosu ve mantalitesi olan kovboy mantığına ve onun hamisi olan teksas ruhuna koşulsuz hizmet etmesi yani at,kovboy, kement ilişkisiyle ilintili olup izlediği siyet acısıylayda kıratın çiftesi pek olur öğretisinden veiatnmdan beri hatırlamamış olmaması. ipek yolu ticaret medeniyetinin bir parçası olan iran ve çin akabindede Rusya ve Kuzey kore bu hatırlatmayı en iyi şekilde yapmak için can siperhane bir şekilde üstün silahlarıyla ABD yi bu coğrafya da bekliyorlar olacağından kimsenin zerre kadar şüphesi dahi olmasın bu kaotik ortamın yarayacağı kaos islam topraklarından eskiyalikla yaralanan (nemalan) zorba ,zalim israilin sonunu da getir.Bu medeniyet temsilcileri bugünkü medeniyet tarzı ile tüm güç dengesini bu kovboy mantığı 'na dayalı güçler dengesi üzerine kurduğu, dış siyasetini barıştan uzak zorbalıkla dayatma,ötekileştirme ,beriketlestirme ve ayrimlastirmayla idame ettiğini, edeceğini zanederek ecelinin de senaryolar ını tarih sayfalarına yazdığının+,yazabileceginin farkında değil dolayısıyla aymaz bir şekilde güç tutkusu ve sarhoşluğu içinde kaderinin girdabında tarihin karanlık sayfasına geçemeye dünden de daha yakın. Malum, ABD potansiyel haydut kimliği ile yaptığına jandarmalık diyorsada bunun hür vicdanlardaki adı barbarlık ve yamyamliktir.cunku kendi milli kimliğinde bu vardır.Bu kimlik derin devletinin kendi kimliğidir.yani sonunda yakala ye ve yut olan aşağılık prensibiyle çalışır. Turmp kişilik vasıflarıyla agresif yoğun psiko analizi dipte kendinden ve ideallerinden başka dünya kabul etmeyen zorba,ABD nin yahudi demokrasisinin faşist zavallı diktatörüdür insanlik erdeminde kafa tasicilik zihniyeti olan zorba,kimliksiz bir kimlik olarak amerikan değerlerini ve mantalitesini koşulsuz egolarıyla şekillendiren, sorgulayarak biçimlendirerek ayaklar altına alan psikolojide psiko analize yeni terimlerle kanalize olacak biri olarak dünya tarihinde bu terimle anılacak ve yargılanacak biri.sorgusuz mo...on mentalitesi ve deger yargisi gercek dunyadan ve insanlik degerlerinden izafi bir soyutlukla uzakta,amerikanin muhafazekaliginin ve katoliginin yeni değer yargısı olarak anılacaktır.
  • AYH8N ERG8N8Z EWET AYH8N ERG8N8Z EWET 21 dk önce
    Trumpun anlaşma stratejisi önşartlı,yapıcılıktan uzaktaABD menfaatlerine bağnaz derecesinde düçar bir olgu ve yapılanmayı egosundabarındırır.gorevde kaldığı süre zarfında dünya stratejik, demografik insani varlık akıbeti barıştan uzak sürekli tehlike ve endişe arz ediyor.Rusyanin ve diğer ülkelerin hertürlüacil acil önlem tedbirleri gayri ihtiyari önemine binaen çok büyük zorunluluk ve sorumluk arz ediyor. Siyasi ve stratejik ergumanlar ne gerektiriyor ve bağımsızlığımızı,güçler dengesindeki yerimizi sağlayacak donanımların en iyi kazanımları milli menfaatlerimiz Için titizlikle yapmış ve yapacağız.bundan kimsenin şüphesi olmasın.ABD nin ortadoğu daki ileri karakolu ve uydusu ısrail in stratejik anlamda bağlarını bedbaht ve ferasetsiz tek dünya düzenin nizami köleleri bazı körfez ülkeleriyle girdiği sratejik ve ekonomik işbirliği ABD nın oluşturmak istediği tek kutuplu dünyanın saç ayaklaridir. Dünyanın her bölgesinde kendine askeri ve ekonomik bağlarla bağlı uydu devletleri kulanarak,tek kutuplu dünya liderliğine adım adım ilerlemektedir.bu süreçte herşey etik ve mübah mentalitesiyle ingiltereyi avrupa birliğinden ayirip; çini ticarî ambargolarla baskilayip malum olan paranoyak sratejik ,askeri,ekonomik tek kutuplu totaliter oluşumuna hızla ilerlemektedir.burada demokraside minarenin çalınan kılıfıdır.Mucadele ise doları pasifize eden ekonomik ve askeri oluşumları icine alan birlikteliklerdir . ABD 'ülkelerin milli kimlikleri üzerinden rant devsirmeye alışık bir ülke olduğundan sömürge mentalitesini kuresel ekonomi çarkıklarını işleterek gerçekleştir.Bu zorunlu uydu tabiliginin başka modelidir ki her türlüsünden bağımsızlık kavramına terstir ve hür doğmuş hür yaşamış bir millet olarak bize tarihi misyonumuz açısından da uymaz bunun en Iyi anlatımı (anlatımida)S-400 lerin alımından geçer milli savunma konseptine ileri teknolojilerle entegre edilmesi ise milli bekârmız ve varlığımız için onur kaynağıdır. ABD nin milli kimlikler üzerinden rant devşirmesi en amiyane tabiriyle aşağılık bir barbarlıktır. ABD NIN ortadoğuda irani hedef alan siyasi açılımı ırak takı eski baas ve suriyedeki simdiki esat yönetiminin katliamlarindan daha tehlikeli bir senaryoya imza atmasi cok tehlikeli gelişmeleri doğurur ki;Bu ABD nın hedeflerinin çok büyük olasılıkla sapmasına neden olan ve tüm dünyayı icine alan kaotik ortamı doğurur. ABD güdümündeki kendilerini dev aynasında gören körfez deki o malum devletçikler ABD askerlerini lejyoner sistemiyle ülke savunmasına katarak çakma motifiyle ABD nın ortadoğuda devam eden eyaletleri olarak sisteme entegre edilmişlerdir dahası kirilgan emirliklerinin statüleri ABD nın o bolgedeki girişeceği Macerayala bire bir ilintili olup ; dimyata pirince giderken eldeki bulgurdan olmayi gerektiren bir istikbal olgusunun tehlikesini de tasimaktadir.Dolayısıyla son ,söz, ses özgür iradeleri olan tam bağımsız körfez ve ortadoğu ki ülkelerin (!)değil..ABD nin oluşacaktır. yani; spatuladaki harci karan baris yanlısı iran suren ise ABD olacaktir.ABD nin başındaki zatın amacı zaafını ve egolarını paranoyak bir şekilde iran ve körfez üzerinden ticaret,petrol ve paraya dönüştürerek ABD ekonomisine devamlı akan musluk misali gelir irad etmek,kendiside çok iyi biliyorki körfez ve ortadoğu batağından çıkamayacağını dolayısıyla gayrı meşru kimliğigi ile aba altından sopa gösterek göz korkutup,daha cok nemalamanin Hesapi içinde.Oda biliyorki elin oğlunun armut toplamadığını.Cine yönelik yaptırımları cinin Sanayi ve teknoloji casusluğunadan ziyade uzak doğunun o bölgesinde ve diğer alanlardaki gücünü çin kaptırmış olmasidirki; AMERIKAN DERIN DEVLETI TARAFINDAN SON DERECE RAHATSIZLIK VERICI OLARAK ADLEDILIP ANLAMLADIRILMISTIR. BU RAHATSIZLIK UZUN VADEDEDE AMERİKAYI TAHTINDAN EDECEK BIR REALİTE OLARAK PENÇESİNE ALMIŞTIR. SIKINTI DERIN VE KAOTIKTIR.ZAMANLA ABD 'YI BIRBIRINE BAĞLAYAN EYALETLERİ BILE ETKILEYEBILECEK ;DOLASYISIYLA EKONOMİK BIRLIKTELIGI DE ÇÖZECEK GÜÇTE ABDnin dünya barisina katkısı anlaşma ve uzlaşma mantığından geçmesi kendi egosu ve mantalitesi olan kovboy mantığına ve onun hamisi olan teksas ruhuna koşulsuz hizmet etmesi yani at,kovboy, kement ilişkisiyle ilintili olup izlediği siyet acısıylayda kıratın çiftesi pek olur öğretisinden veiatnmdan beri hatırlamamış olmaması. ipek yolu ticaret medeniyetinin bir parçası olan iran ve çin akabindede Rusya ve Kuzey kore bu hatırlatmayı en iyi şekilde yapmak için can siperhane bir şekilde üstün silahlarıyla ABD yi bu coğrafya da bekliyorlar olacağından kimsenin zerre kadar şüphesi dahi olmasın bu kaotik ortamın yarayacağı kaos islam topraklarından eskiyalikla yaralanan (nemalan) zorba ,zalim israilin sonunu da getir.Bu medeniyet temsilcileri bugünkü medeniyet tarzı ile tüm güç dengesini bu kovboy mantığı 'na dayalı güçler dengesi üzerine kurduğu, dış siyasetini barıştan uzak zorbalıkla dayatma,ötekileştirme ,beriketlestirme ve ayrimlastirmayla idame ettiğini, edeceğini zanederek ecelinin de senaryolar ını tarih sayfalarına yazdığının+,yazabileceginin farkında değil dolayısıyla aymaz bir şekilde güç tutkusu ve sarhoşluğu içinde kaderinin girdabında tarihin karanlık sayfasına geçemeye dünden de daha yakın. Malum, ABD potansiyel haydut kimliği ile yaptığına jandarmalık diyorsada bunun hür vicdanlardaki adı barbarlık ve yamyamliktir.cunku kendi milli kimliğinde bu vardır.Bu kimlik derin devletinin kendi kimliğidir.yani sonunda yakala ye ve yut olan aşağılık prensibiyle çalışır. Turmp kişilik vasıflarıyla agresif yoğun psiko analizi dipte kendinden ve ideallerinden başka dünya kabul etmeyen zorba,ABD nin yahudi demokrasisinin faşist zavallı diktatörüdür insanlik erdeminde kafa tasicilik zihniyeti olan zorba,kimliksiz bir kimlik olarak amerikan değerlerini ve mantalitesini koşulsuz egolarıyla şekillendiren, sorgulayarak biçimlendirerek ayaklar altına alan psikolojide psiko analize yeni terimlerle kanalize olacak biri olarak dünya tarihinde bu terimle anılacak ve yargılanacak biri.sorgusuz mo...on mentalitesi ve deger yargisi gercek dunyadan ve insanlik degerlerinden izafi bir soyutlukla uzakta,amerikanin muhafazekaliginin ve katoliginin yeni değer yargısı olarak anılacaktır. ABD nin ortadoğu daki ileri karakolu ve uydusu ısrail in stratejik anlamda bağlarını bedbaht ve ferasetsiz tek dünya düzenin nizami köleleri bazı körfez ülkeleriyle girdiği sratejik ve ekonomik işbirliği ABD nın oluşturmak istediği tek kutuplu dünyanın saç ayaklaridir. Dünyanın her bölgesinde kendine askeri ve ekonomik bağlarla bağlı uydu devletleri kulanarak,tek kutuplu dünya liderliğine adım adım ilerlemektedir.bu süreçte herşey etik ve mübah mentalitesiyle ingiltereyi avrupa birliğinden ayirip; çini ticarî ambargolarla baskilayip malum olan paranoyak sratejik ,askeri,ekonomik tek kutuplu totaliter oluşumuna hızla ilerlemektedir.burada demokraside minarenin çalınan kılıfıdır.Mucadele ise doları pasifize eden ekonomik ve askeri oluşumları icine alan birlikteliklerdir . ABD 'ülkelerin milli kimlikleri üzerinden rant devsirmeye alışık bir ülke olduğundan sömürge mentalitesini kuresel ekonomi çarkıklarını işleterek gerçekleştir.Bu zorunlu uydu tabiliginin başka modelidir ki her türlüsünden bağımsızlık kavramına terstir ve hür doğmuş hür yaşamış bir millet olarak bize tarihi misyonumuz açısından da uymaz bunun en Iyi anlatımı (anlatımida)S-400 lerin alımından geçer milli savunma konseptine ileri teknolojilerle entegre edilmesi ise milli bekârmız ve varlığımız için onur kaynağıdır. ABD nin milli kimlikler üzerinden rant devşirmesi en amiyane tabiriyle aşağılık bir barbarlıktır. ABD NIN ortadoğuda irani hedef alan siyasi açılımı ırak takı eski baas ve suriyedeki simdiki esat yönetiminin katliamlarindan daha tehlikeli bir senaryoya imza atmasi cok tehlikeli gelişmeleri doğurur ki;Bu ABD nın hedeflerinin çok büyük olasılıkla sapmasına neden olan ve tüm dünyayı icine alan kaotik ortamı doğurur. ABD güdümündeki kendilerini dev aynasında gören körfez deki o malum devletçikler ABD askerlerini lejyoner sistemiyle ülke savunmasına katarak çakma motifiyle ABD nın ortadoğuda devam eden eyaletleri olarak sisteme entegre edilmişlerdir dahası kirilgan emirliklerinin statüleri ABD nın o bolgedeki girişeceği Macerayala bire bir ilintili olup ; dimyata pirince giderken eldeki bulgurdan olmayi gerektiren bir istikbal olgusunun tehlikesini de tasimaktadir.Dolayısıyla son ,söz, ses özgür iradeleri olan tam bağımsız körfez ve ortadoğu ki ülkelerin (!)değil..ABD nin oluşacaktır. yani; spatuladaki harci karan baris yanlısı iran suren ise ABD olacaktir.ABD nin başındaki zatın amacı zaafını ve egolarını paranoyak bir şekilde iran ve körfez üzerinden ticaret,petrol ve paraya dönüştürerek ABD ekonomisine devamlı akan musluk misali gelir irad etmek,kendiside çok iyi biliyorki körfez ve ortadoğu batağından çıkamayacağını dolayısıyla gayrı meşru kimliğigi ile aba altından sopa gösterek göz korkutup,daha cok nemalamanin Hesapi içinde.Oda biliyorki elin oğlunun armut toplamadığını.Cine yönelik yaptırımları cinin Sanayi ve teknoloji casusluğunadan ziyade uzak doğunun o bölgesinde ve diğer alanlardaki gücünü çin kaptırmış olmasidirki; AMERIKAN DERIN DEVLETI TARAFINDAN SON DERECE RAHATSIZLIK VERICI OLARAK ADLEDILIP ANLAMLADIRILMISTIR. BU RAHATSIZLIK UZUN VADEDEDE AMERİKAYI TAHTINDAN EDECEK BIR REALİTE OLARAK PENÇESİNE ALMIŞTIR. SIKINTI DERIN VE KAOTIKTIR.ZAMANLA ABD 'YI BIRBIRINE BAĞLAYAN EYALETLERİ BILE ETKILEYEBILECEK ;DOLASYISIYLA EKONOMİK BIRLIKTELIGI DE ÇÖZECEK GÜÇTE ABDnin dünya barisina katkısı anlaşma ve uzlaşma mantığından geçmesi kendi egosu ve mantalitesi olan kovboy mantığına ve onun hamisi olan teksas ruhuna koşulsuz hizmet etmesi yani at,kovboy, kement ilişkisiyle ilintili olup izlediği siyet acısıylayda kıratın çiftesi pek olur öğretisinden veiatnmdan beri hatırlamamış olmaması. ipek yolu ticaret medeniyetinin bir parçası olan iran ve çin akabindede Rusya ve Kuzey kore bu hatırlatmayı en iyi şekilde yapmak için can siperhane bir şekilde üstün silahlarıyla ABD yi bu coğrafya da bekliyorlar olacağından kimsenin zerre kadar şüphesi dahi olmasın bu kaotik ortamın yarayacağı kaos islam topraklarından eskiyalikla yaralanan (nemalan) zorba ,zalim israilin sonunu da getir.Bu medeniyet temsilcileri bugünkü medeniyet tarzı ile tüm güç dengesini bu kovboy mantığı 'na dayalı güçler dengesi üzerine kurduğu, dış siyasetini barıştan uzak zorbalıkla dayatma,ötekileştirme ,beriketlestirme ve ayrimlastirmayla idame ettiğini, edeceğini zanederek ecelinin de senaryolar ını tarih sayfalarına yazdığının+,yazabileceginin farkında değil dolayısıyla aymaz bir şekilde güç tutkusu ve sarhoşluğu içinde kaderinin girdabında tarihin karanlık sayfasına geçemeye dünden de daha yakın. Malum, ABD potansiyel haydut kimliği ile yaptığına jandarmalık diyorsada bunun hür vicdanlardaki adı barbarlık ve yamyamliktir.cunku kendi milli kimliğinde bu vardır.Bu kimlik derin devletinin kendi kimliğidir.yani sonunda yakala ye ve yut olan aşağılık prensibiyle çalışır. Turmp kişilik vasıflarıyla agresif yoğun psiko analizi dipte kendinden ve ideallerinden başka dünya kabul etmeyen zorba,ABD nin yahudi demokrasisinin faşist zavallı diktatörüdür insanlik erdeminde kafa tasicilik zihniyeti olan zorba,kimliksiz bir kimlik olarak amerikan değerlerini ve mantalitesini koşulsuz egolarıyla şekillendiren, sorgulayarak biçimlendirerek ayaklar altına alan psikolojide psiko analize yeni terimlerle kanalize olacak biri olarak dünya tarihinde bu terimle anılacak ve yargılanacak biri.sorgusuz mo...on mentalitesi ve deger yargisi gercek dunyadan ve insanlik degerlerinden izafi bir soyutlukla uzakta,amerikanin muhafazekaliginin ve katoliginin yeni değer yargısı olarak anılacaktır.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Tekirdağ’da yağlı güreş heyecanı yaşandı
  1. Tekirdağ’da yağlı güreş heyecanı..
  2. Edremit’te temizlik çalışması
  3. CHP’li aday VIP’e alınmayınca ağzını..
  4. Bosna Savaşı'nda katledilen 8 kurbanın..
  5. Pençe Harekâtı'na ilişkin flaş açıklama
  6. Adana Demirspor Umut Bulut’a talip
  7. Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu..
  8. Pençe Harekâtı’nda çok sayıda yaşam..
  9. Gerilim tırmanıyor! ABD ve Rus savaş..
  10. Almanya Dışişleri Bakanı’ndan kritik..
  11. Cinayet hükümlüsü otelde tatil..
  12. Mensah’ın Bonservis Bedeli
  13. Yoldan çıkan otomobil takla attı: 3..
  14. Doğa Tutkunlarının Tercihi Kuşçu Tatil..
  15. Mutfak masasında bulduğu toz elini..
  16. Salih Uçan, Empoli’ye veda etti
  17. Erdoğan, Karakoç ve Zarifoğlu'nu andı!
  18. Bursa'da silahla yaralama ve iş yeri..
  19. Salih Uçan'dan Empoli'ye veda
  20. Verimli böğürtlen hasadına kutlama
İçki, kumar ve fuhuş festivaline karşı halk ayaklanmıştı! İptal edildi
İçki, kumar ve fuhuş festivaline karşı halk ayaklanmıştı! İptal edildi
Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
Rusya'dan ABD dolarına dev darbe! Resmi olarak duyurdular
Rusya'dan ABD dolarına dev darbe! Resmi olarak duyurdular
Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
Batı’nın son umudu yalancı Ekrem

Günün Karikatürü

5 Haziran 2019
Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz
Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz
Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı
Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı