Putin’den flaş açıklama! ‘Türkiye sayesinde başardık’

St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF 2019) uluslararası haber ajanslarının yöneticileriyle bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye, Rusya ve İran sayesinde Suriye'de kan dökülmesini sona erdirmeyi başardıklarını söyledi. Putin, İran ile ilgili soruya da yanıt verdi.

İran’la işbirliği

İran'ın nükleer programı hakkında görüşünü dile getiren Rusya lideri, "İran bugün nükleer programı en fazla denetlenen ülke durumunda. Bunlar boş sözler değil. Bunlar UAEK yönetimi tarafından da doğrulanıyor. Onlar şunu açık şekilde ifade ediyor: İran'ı denetliyoruz ve Ortak Kapsamlı Eylem Planı'na ilişkin tek bir ihlal dahi bulamıyoruz" dedi.

Putin İran ile Suriye'de işbirliği yaptıklarına işaret ederek, "Evet, İran'ın füze programları birileri için endişe verici olabilir, ancak bu başka bir problem. Birisinin bölgesel politika ya da İran'ın Suriye'deki faaliyeti hakkında endişeleri olabilir. Biz aksine, Suriye'de İran'la işbirliği yapıyoruz. İran'ın, Türkiye'nin ve Rusya'nın sayesinde Suriye'de kan dökülmesinin sona erdirilmesi konusunda çok şey başardığımızı düşünüyorum. İran bu işe büyük katkı yaptı. Dahası, esneklik bile gösterdi: bölgesel güçlerle çalışmak ve Suriye sorununu çözmek için elverişli koşullar oluşturmak için birliklerini Golan Tepelerinden geri çekti. İran birçok olumlu adımlar attı" şeklinde konuştu.