  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İngiliz son dakika olarak duyurdu! 100 milyar dolarla Türkiye'ye geliyor

Az önce dünyaya ilan ettiler: İran'ı bombalamaktan başka çaremiz kalmadı

Babacan yine babalandı

Bakan Soylu, uluslararası toplantıda direk yüzlerine söyledi: Bunun bir uluslararası tavır olduğunu tahmin etmek güç değil

Milleti ayakta uyuttu özür diledi, aynı teraneyi yeniden uydurdu! Şimdi İYİ Partili 'trol'e kim inanır?

Erdoğan müjdeyi vermişti! TBMM'ye geldi

Almanya’da ‘ölüm listesi’ skandalı patlak verdi: Binlerce kişiyi öldürmeyi planlamışlar!

Faizci tayfanın yol kılavuzu bunlar mı? Dünyaca tanınan ekonomist normale dönüşün nasıl olacağını açıkladı

Birden ayağa kalkarak ‘Bu Türk akıllı’ demeye başladı! Cezayirli öğrenciye ‘sömürgecilik’ dersi

Altının 650 lira olacağını bilen ve sonra 800 diyen Haluk Özdil'den yeni uyarı: Dikkat, yatırımlar oraya yapılmalı
Dünya Putin'den Filistin'e destek açıklaması
Dünya

Putin'den Filistin'e destek açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü. Putin, Abbas'a "Rusya’nın, Filistin’i desteklemek için çaba gösterdiğini biliyorsunuz” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 21:24:00 -
Putin'den Filistin'e destek açıklaması

 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas bölgesel konuları görüşmek için Rusya'nın Soçi kentinde bir araya geldi. Liderlerin öncelikli konusu Filistin meselesi oldu.

Sorunun iki bağımsız devlet temelinde çözülmesi gerektiğini savunan Putin, “Rusya Federasyonu’nun, Filistin sorununun çözümü konusunda tutarlılığı devam ediyor. Filistin sorunu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi düzeyinde daha önce kabul edilen kararlara uygun olarak, hakkaniyet temelinde, adil bir şekilde çözülmelidir. Rusya olarak iki bağımsız devlet temelinde bölgede yaşayan insanların çıkarlarını dikkate alıyoruz” dedi.

“Mevcut durumun farkındayız”

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise Rusya lideri Putin ile selamlaşırken Rusça olarak, “İyi günler” dedi. Putin ile bugünkü görüşme dahil toplam 19 kez görüştüğünü hatırlatan Abbas, “Bugün Filistin halkı da dahil olmak üzere hepimiz mevcut durumun farkındayız. Dışarıdan oluşan baskılar ve bölgedeki duruma ek olarak koronavirüs salgını da durumu zorlaştırıyor” şeklinde konuştu. Putin ise salgın nedeniyle hükümetler arasındaki komisyon toplantılarında bir kopukluk olduğunu ifade ederek, “Elbette bu çalışmayı tekrar hızlıca inşa etmeliyiz. Salgın nedeniyle ticaret rakamlarında gerileme olsa da bu yıl önceki yıla göre ticarette yüzde 30 düzeyinde bir artış gözlemlendi. Bu konuda Rusya’nın, Filistin’i desteklemek için çaba gösterdiğini biliyorsunuz” dedi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yeni asgari ücret ne kadar olacak 2022
Ekonomi

Yeni asgari ücret ne kadar olacak 2022

Asgari ücret ne kadar oldu 2022 | Asgari ücretli çalışanlar 2022 yılında maaşlarının ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Peki, asgari üc..
İngiliz son dakika olarak duyurdu! 100 milyar dolarla Türkiye'ye geliyor
Ekonomi

İngiliz son dakika olarak duyurdu! 100 milyar dolarla Türkiye'ye geliyor

İngiliz haber sitesi, Yarın Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yüz yüze görüşme gerçekleştirecek olan Birleşik Arap Em..
Bayraktar TB3 için kritik gelişme! Canlı yayında duyurdu
Gündem

Bayraktar TB3 için kritik gelişme! Canlı yayında duyurdu

TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, Bayraktar TB3 S/İHA’da kullanılacak PD170 motorunun teslim edildiğini ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay