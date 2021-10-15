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Dünya Putin'den dünyayı sarsan sözler! 'Alarm durumundalar'
Dünya

Putin'den dünyayı sarsan sözler! 'Alarm durumundalar'

Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin, ülkesinin ABD'ye kıyasla 5 kat daha hızlı füzelere sahip olduğunu belirterek Silahlarının "alarm halinde" olduğunu söyledi. Putin'in sözleri Batı ülkelerinde endişeye neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 11:18:00 -
Putin'den dünyayı sarsan sözler! 'Alarm durumundalar'

Vladimir Putin ABD'deki muadillerinden beş kat daha hızlı olan kıtalararası nükleer füzelerinin "tetikte" olduğunu söyleyerek adeta tüm dünyaya göz dağı verdi.

Aksam.com.tr'nin İngiliz gazetesi Mirror'dan aktardığı habere göre, Putin'in gözdesi olan gelişmiş silahlar Amerikan şehirlerini silip süpürebilecek kapasitede.

Moskova'daki bir enerji forumunda konuşmasında "Bu sadece hipersonik değil, kıtalararası bir füze" diyen Rusya Devlet Başkanı, silahların "alarm halinde olduğunu" söyledi.

Putin "Burada olağandışı bir şey yok. Dünyanın ileri teknoloji orduları bu tür sistemlere sahip olacaklar. Bunu kötüye kullanmıyoruz, kimseyi tehdit etmiyoruz." sözleriyle devam ederken, İngiltere'den yayın yapan gazetede ise, "Rus liderin, ülkesinin kıtalararası hipersonik silahlara sahip oluşuyla övünmesi, ABD ile bir askeri çatışma ve Batı ile potansiyel bir 3. Dünya Savaşı'na ilişkin korkuları artırdı." yorumu yer aldı.

Dünya yeni bir silahlanma yarışına tanık olurken, Çin ve Kuzey Kore hipersonik füzeler geliştiriyor ve ABD, ses hızının beş katından daha hızlı gidebilen bir silahına sahip olduğunu söyledi. Rus savunma bakanlığı, Barents Denizi'nde, Mach 9 füzesinin bir denizaltıdan göğe 6.670 mil füze atışını ve belirlenen hedefi vurduğunu gösteren bir video olduğunu iddia etti.

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