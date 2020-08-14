Putin'den dikkat çeken teklif

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ile İran ve Almanya'nın liderlerine zirve gerçekleştirilmesi teklifi yaptı.

"İran'la ilgili tartışmalar gergin hale geldi"

Teklifle ilgili Kremlin Sarayı'ndan açıklama geldi. Vladimir Putin, BMGK'da İran'la ilgili tartışmaların gerginleştiğini söyledi.

İran'a karşı asılsız suçlamalar yapıldığı için durumun kötüleştiğini ileri süren Putin, BMGK'nın oy birliğiyle alınmış önceki kararları yok etme amaçlı karar taslakları hazırlandığını söyledi.

Rusya'nın İran Nükleer Anlaşması'na bağlı kaldığını belirten Putin, Basra Körfezi'ndeki durumla ilgili yaptığı açıklamada, bu bölgede ve dünyanın herhangi bir noktasında, herhangi biri tarafından şantaj ve baskıya izin verilmemesi gerektiğini ifade etti.

Zirve teklifi

Tek taraflı yaklaşımların çözüm için yardımcı olmadığını vurgulayan Putin, bu nedenle en yakın zamanda video konferans yöntemi ile BMGK'nın daimi üyeleri ile Almanya ve İran liderlerinin de katılacağı bir zirve düzenlenmesi yönünde teklifte bulundu.

Hedeflerinin karşı karşıya gelmekten ve BMGK'daki durumun kötüye gitmesinden kaçınmaya yönelik adımları tespit etmek olduğunu söyleyen Putin, İran Nükleer Anlaşması'nın uygulanmasına hukuki temel oluşturan BMGK'nin 2231 sayılı kararının düzenli şekilde uygulanmasına ortak desteğin verilmesinin mühim olduğunu kaydetti.

"Etkileşim kurmaya açığız"

Basra Körfezi'nde güvenliğin sağlanması için mekanizmalar oluşturulması gereğini vurgulayan Rusya Devlet Başkanı Putin, durumun tehlikeli çizgiden uzaklaştırılmasına ilişkin ülkelerle yapıcı etkileşim kurmaya açık olduklarını da söyledi.