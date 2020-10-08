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Gündem Putin'den Dağlık Karabağ açıklaması: Çatışmalara son verin
Gündem

Putin'den Dağlık Karabağ açıklaması: Çatışmalara son verin

Rusya Devlet Başkanı Putin, Karabağ’daki tarafları, esir ve ölü takası amacıyla çatışmalara son vermeye çağırdı. Ayrıca Putin, Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanlarının, istişareler için 9 Ekim’de Rusya’ya davet edildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 23:58:00 - 2020-10-09 00:41:00
Putin'den Dağlık Karabağ açıklaması: Çatışmalara son verin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan ile Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalara son verilmesi çağrısında bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Karabağ’daki tarafları, esir ve ölü takası amacıyla çatışmalara son vermeye çağırdı.

Kremlin'den açıklama

Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, “Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir dizi telefon görüşmelerinin ardından Rusya Devlet Başkanı, ölülerin ve esirlerin takası amacıyla insani nedenlerle Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmalara son verilmesi çağrısında bulunuyor” ifadesine yer verildi.

Putin, Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanlarının, istişareler için 9 Ekim’de Rusya’ya davet edildiğini bildirdi.

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