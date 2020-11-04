Putin'den Dağlık Karabağ açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ'daki çatışmaların sona ermesi için Rusya'nın elinden gelen her şeyi yaptığını ve yapacağını söyledi.

Rusya'daki dini derneklerin temsilcileriyle videokonferans yöntemiyle görüşme yapan Putin, Rus tarafının Dağlık Karabağ'daki çabaları hakkında konuştu.

Putin, "Rusya, Güney Kafkasya'daki çatışmanın en kısa sürede sona ermesi, birbirleriyle karşı karşıya duran ve maalesef hala daha makineli tüfeklerin, çeşitli tüfeklerin nişangahlarından birbirlerine bakan insanların hayatlarını kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapıyor" dedi.

Müzakere çağrısı yaptı

Rus lider, çatışan tarafların hedeflerine barışçıl müzakere sürecinde ulaşabileceğine inandığını belirtti.

Putin, "Biz Ermenistan ve Azerbaycan ile temas halindeyiz. Umarım, bölgede yaşayan tüm insanları memnun edecek bir temele dayanan sonuç elde edebiliriz" diye ekledi.